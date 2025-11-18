Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Obrolan 3 Jam Prabowo dan Michael Bloomberg dari Investasi hingga Hilirisasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |18:20 WIB
Obrolan 3 Jam Prabowo dan Michael Bloomberg dari Investasi hingga Hilirisasi
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang ikut dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Michael Bloomberg. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu pengusaha asal Amerika Serikat (AS) yang juga mantan Wali Kota New York, Michael Bloomberg, selama 3 jam di Istana Negara, Jakarta.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang ikut dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, Presiden Prabowo dan Michael Bloomberg berdiskusi terkait ekonomi, investasi, hingga hilirisasi.

“(Presiden Prabowo) baru menerima tamu dari luar negeri, dari Bloomberg tadi. Diskusi seputar ekonomi, investasi, dan juga bagaimana melakukan peningkatan nilai tambah, hilirisasi. Itu saja ya,” ujar Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/11/2025).

Ketika ditanya mengenai detail pembahasan dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut, Bahlil menegaskan bahwa pertemuan itu masih bersifat awal dan belum menyentuh hal-hal konkret. Dia pun meminta awak media untuk bertanya lebih lanjut kepada CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani.

“Sekarang tadi baru pembukaan, nanti ada pertemuan lanjutan yang akan ditindaklanjuti oleh Danantara. Nanti ditanyakan ke Kepala Danantara, sekarang lagi ada pertemuan di Danantara,” tegasnya.

Menurutnya, wajar jika pertemuan pertama belum menghasilkan kesepakatan langsung. “Tadi kan saya sudah ngomong. Ekonomi, kemudian investasi.”

Bahlil menambahkan bahwa beberapa topik yang dibahas mencakup potensi kerja sama di sektor energi baru terbarukan (EBT), hilirisasi, serta peluang peningkatan investasi di berbagai sektor strategis Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184342//rosan-OHcr_large.jpg
Prabowo Makan Siang dengan Bos Bloomberg di Istana, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183848//industri-BOiy_large.jpg
Investasi Hulu Naik, MedcoEnergi (MEDC) Perkuat Portofolio Migas dan Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183585//kereta_cepat-hHS7_large.jpg
Meski Enggan, Purbaya Ikuti Arahan Prabowo untuk Gunakan APBN Bayar Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183394//ekonomi_2026-s3WT_large.jpg
Arah Kebijakan Ekonomi Prabowo 2026: Tidak Ada Uang Menganggur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182692//prabowo_sekjen_buruh-PmdM_large.jpg
Prabowo Bertemu Sekjen Konfederasi Buruh Internasional, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182600//mentan_amran-GMok_large.jpg
RI Bakal Investasi Rp20 Triliun untuk Sistem Pembibitan hingga Pakan Nasional 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement