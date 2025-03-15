Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Banyak yang Ragu Jadi Dirut PFN, Ifan Seventeen: Saya Punya PH dan Produser Film

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |13:14 WIB
Banyak yang Ragu Jadi Dirut PFN, Ifan Seventeen: Saya Punya PH dan Produser Film
Ifan Seventeen Jawab Keraguan Masyarat Soal Dirinya Jadi Dirut PFN. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen menjawab keraguan masyarakat usai diangkat menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN). Ifan mengaku sudah paham soal industri film Indonesia. 

1. Punya PH Film

Ifan mengaku sudah memiliki Production House (PH) sejak 2019. Di sana telah diproduksi sejumlah film Indonesia. 

"Jadi kebetulan banyak publik yang belum tahu bahwa sebenarnya dari 2019 aku tuh udah punya PH," ujar Ifan, Sabtu (15/3/2025). 

2. Ifan Seorang Ekekutif Produser

Ifan juga merupakan seorang eksekutif produser. Bahkan Film yang dibuat menjadi salah satu yang terbaik. 

"Di 2021 aku tuh pernah memproduksi film, eksekutif produser. Salah satu Film yang paling laku di OTT yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini," ujarnya. 

Dirinya juga pernah memproduseri sebuh film berjudul Kemarin Jadi. Bahkan PH-nya saat ini masih terus berjalan dan berkarya membuat film.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/33/3125028//ifan_seventeen-FlMq_large.jpg
Ifan Seventeen Siap Mundur Jadi Dirut PFN jika Ada yang Lebih Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/33/3124975//ifan_seventeen-OlVi_large.jpg
Ifan Seventeen Bongkar Permasalahan Perusahaan usai Dibully Jadi Dirut PFN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3124001//ifan_seventeen_okezone-1O7l_large.jpg
KPK Tunggu Laporan Harta Ifan Seventeen, Dikasih Waktu 3 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/624/3123409//riwayat_pendidikan-MFNV_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Ifan Seventeen, Dirut PT PFN yang Ternyata Lulusan FE UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/206/3123249//luna_maya-xjck_large.jpg
Ifan Seventeen Jadi Direktur PFN, Luna Maya Kaget Sekaligus Bingung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/320/3122208//ifan-fgxU_large.jpeg
5 Fakta Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut BUMN PFN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement