Banyak yang Ragu Jadi Dirut PFN, Ifan Seventeen: Saya Punya PH dan Produser Film

JAKARTA - Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen menjawab keraguan masyarakat usai diangkat menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN). Ifan mengaku sudah paham soal industri film Indonesia.

1. Punya PH Film

Ifan mengaku sudah memiliki Production House (PH) sejak 2019. Di sana telah diproduksi sejumlah film Indonesia.

"Jadi kebetulan banyak publik yang belum tahu bahwa sebenarnya dari 2019 aku tuh udah punya PH," ujar Ifan, Sabtu (15/3/2025).

2. Ifan Seorang Ekekutif Produser

Ifan juga merupakan seorang eksekutif produser. Bahkan Film yang dibuat menjadi salah satu yang terbaik.

"Di 2021 aku tuh pernah memproduksi film, eksekutif produser. Salah satu Film yang paling laku di OTT yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini," ujarnya.

Dirinya juga pernah memproduseri sebuh film berjudul Kemarin Jadi. Bahkan PH-nya saat ini masih terus berjalan dan berkarya membuat film.