5 Fakta Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut BUMN PFN

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Riefian Fajarsyah atau yang lebih dikenal Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).

Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla mengonfirmasi bahwa Ifan telah mendapatkan kepercayaan dari pemegang saham untuk mengisi posisi tertinggi di perusahaan pelat merah yang bergerak di industri perfilman.

“Direktur Utama PFN, betul, mendapatkan kepercayaan, jadi memang ada pengangkatan direksi. Kita juga tahu kan sekarang Komut-nya (Komisaris Utama) sudah ditetapkan,” ujar Putri saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.

Berikut fakta mengenai Ifan Seventeen jadi Bos Baru BUMN Perfilman yang dirangkum Okezone, Sabtu (15/3/2025).

1. Alasan Ifan Seventeen Menjadi Dirut PFN

Penunjukan Ifan sebagai Direktur Utama PFN bukan tanpa alasan. Menteri BUMN Erick Thohir memiliki pertimbangan khusus dalam memilihnya untuk memimpin perusahaan ini. Salah satu faktor utama adalah rekam jejak Ifan di industri hiburan, baik sebagai musisi maupun produser.

Putri Violla menanggapi berbagai komentar publik mengenai latar belakang Ifan yang lebih dikenal sebagai penyanyi dibandingkan sosok yang berkecimpung di industri perfilman.

“Pokoknya ini kan memang jabatan baru Ifan Seventeen menjadi Dirut PFN. Yang pasti sekarang kan banyak yang komentar, ‘wah ini basic-nya bukan di dunia film,’ gitu kan yang sekarang jadi komentar masyarakat,” ungkap Putri.

Namun, dia menegaskan bahwa Ifan tidak hanya aktif di dunia musik, tetapi juga memiliki pengalaman di bidang produksi.

“Tapi sebenarnya kalau kita lihat kiprahnya dari Ifan itu bukan cuma di dunia musik saja, karena sudah punya pengalaman jadi produser, sehingga kemudian bisa menjadi direksi,” jelasnya.

2. Profil Ifan Seventeen

Ifan mulai dikenal luas sebagai vokalis Seventeen setelah menggantikan penyanyi sebelumnya yang keluar dari grup tersebut. Bersama Seventeen, dia menggarap album baru pada 2007, yang kemudian melahirkan album Lelaki Hebat pada 2008. Album ini meraih kesuksesan dengan lagu-lagu yang kerap masuk dalam tangga lagu terbaik di berbagai radio di Indonesia.

Namun, perjalanan kariernya mengalami pukulan besar saat tsunami Selat Sunda pada 2018 yang merenggut nyawa seluruh personel Seventeen, menjadikannya satu-satunya anggota band yang selamat.