HOME FINANCE HOT ISSUE

Hendra Lembong Resmi Jadi Dirut BCA, Jahja Setiaatmadja Jabat Presiden Komisaris

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |13:28 WIB
Hendra Lembong Resmi Jadi Dirut BCA, Jahja Setiaatmadja Jabat Presiden Komisaris
BCA Ganti Direksi dan Komisaris dalam RUPST Hari Ini. (foto: Okezone.com/IDX)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) melakukan perubahan direksi dan komisaris perseroan yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini. Pemegang saham menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA. 

1. Pergantian Dirut dan Komut BCA

Djohan Emir Setijoso mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris efektif 1 Juni 2025. Jahja Setiaatmadja pun diangkat menjadi Presiden Komisaris setelah memenuhi persyaratan OJK.

Sementara itu, Hendra Lembong diangkat sebagai Presiden Direktur BCA menggantikan posisi Jahja. 

John Kosasih diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur dan Hendra Tanumihardja sebagai Direktur, yang efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

RUPST juga memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas, dan/atau kompensasi lainnya untuk anggota Dewan Komisaris tahun buku 2025, serta menetapkan tantiem dan pembagiannya kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2024.

Selain itu, RUPST memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan/atau fasilitas untuk anggota Direksi tahun buku 2025.

2. Pembagian Dividen Rp300 per Saham 

Terkait penggunaan laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp54,8 triliun, RUPST menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp300 per saham, meningkat 11,1 persen dibandingkan dividen tunai tahun buku 2023.

Dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim tunai tahun buku 2024 sebesar Rp50 per saham yang telah dibayarkan pada 11 Desember 2024, sehingga sisa yang akan dibayarkan adalah Rp250 per saham.

 

