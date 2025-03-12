Segini Gaji Ifan Seventeen yang Ditunjuk Sebagai Dirut BUMN PT PFN

Segini Gaji Ifan Seventeen yang Ditunjuk Sebagai Dirut BUMN PT PFN (Foto: Okezone)

JAKARTA - Segini gaji Ifan Seventeen yang ditunjuk sebagai Dirut BUMN PT PFN. Riefian Fajarsyah biasa dikenal dengan Ifan Seventeen baru baru ini yang ditunjuk sebagai Dirut BUMN PT Produksi Film Nasional.

Pengangkatan Ifan dilakukan pada 10 Maret 2025 yang langsung mencuri perhatian publik, mengingat latar belakang Ifan yang berkecimpung dalam dunia musik.

Lantas berapa gaji Ifan Seventeen sebagai Dirut BUMN PT Produksi Film Nasional.

1. Gaji Irfan Sebagai Direktur Utama PT PFN

Melansir laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Produksi Film Negara, Rabu (12/3/2025), Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proses penetapan remunerasi ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

Adapun penentuan gaji, honorarium, tunjangan, serta fasilitas yang bersifat tetap didasarkan pada berbagai faktor, seperti skala usaha, kompleksitas bisnis, tingkat inflasi, kondisi keuangan perusahaan, dan aspek relevan lainnya, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, kinerja keuangan perusahaan, efektivitas manajemen risiko, serta potensi pendapatan Perseroan menjadi pertimbangan utama," tulis PT PFN.

Mengacu laporan keuangan PFN 2023, perseroan memiliki liabilitas tidak lancar berupa utang gaji direksi sebesar Rp2.016.305.709. dalam bisnis liabilitas merupakan kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu.