Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji Ifan Seventeen yang Ditunjuk Sebagai Dirut BUMN PT PFN

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |19:07 WIB
Segini Gaji Ifan Seventeen yang Ditunjuk Sebagai Dirut BUMN PT PFN
Segini Gaji Ifan Seventeen yang Ditunjuk Sebagai Dirut BUMN PT PFN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini gaji Ifan Seventeen yang ditunjuk sebagai Dirut BUMN PT PFN. Riefian Fajarsyah biasa dikenal dengan Ifan Seventeen baru baru ini yang ditunjuk sebagai Dirut BUMN PT Produksi Film Nasional.

Pengangkatan Ifan dilakukan pada 10 Maret 2025 yang langsung mencuri perhatian publik, mengingat latar belakang Ifan yang berkecimpung dalam dunia musik.

Lantas berapa gaji Ifan Seventeen sebagai Dirut BUMN PT Produksi Film Nasional.

1. Gaji Irfan Sebagai Direktur Utama PT PFN

Melansir laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Produksi Film Negara, Rabu (12/3/2025), Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proses penetapan remunerasi ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023. 

Adapun penentuan gaji, honorarium, tunjangan, serta fasilitas yang bersifat tetap didasarkan pada berbagai faktor, seperti skala usaha, kompleksitas bisnis, tingkat inflasi, kondisi keuangan perusahaan, dan aspek relevan lainnya, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, kinerja keuangan perusahaan, efektivitas manajemen risiko, serta potensi pendapatan Perseroan menjadi pertimbangan utama," tulis PT PFN.

Mengacu laporan keuangan PFN 2023, perseroan memiliki liabilitas tidak lancar berupa utang gaji direksi sebesar Rp2.016.305.709. dalam bisnis liabilitas merupakan kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement