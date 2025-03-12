Trump International Golf Club Lido Resmi Beroperasi, Lapangan Golf Paling Eksklusif di Indonesia

JAKARTA - Seiring dengan berkembangnya tren golf sebagai gaya hidup premium dan simbol eksklusivitas di kalangan profesional dan eksekutif, Trump International Golf Club Lido dengan bangga mengumumkan pembukaan lapangan golf berstandar kejuaraan yang telah lama dinantikan.

Lapangan golf 18 hole berstandar kejuaaran ini menawarkan pengalaman bermain golf yang tidak tertandingi, dengan menggabungkan fasilitas kelas dunia dengan kemewahan yang eksklusif.

Dirancang oleh legenda golf dunia, Ernie Els dan dioperasikan oleh Trump Golf, lapangan golf berkelas dunia ini menyajikan perpaduan sempurna antara tantangan permainan yang strategis dan keindahan alam yang memukau.

Terletak di tengah panorama spektakuler Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango, lapangan ini menjadi destinasi golf utama di Indonesia, tidak hanya karena kualitas permainannya yang luar biasa, tetapi juga karena suasana yang tenang, sejuk dan eksklusif. Kombinasi desain yang cermat dan panorama alam yang memukau ini menjadikan Trump Golf Lido sebagai pengalaman bermain golf yang benar-benar tak tertandingi.

Berada di ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut dan membentang hingga 7.200 yard, lapangan golf ini dirancang untuk memberikan tantangan strategis bagi pegolf berpengalaman, namun tetap ramah bagi pemain pemula. Dengan 18 hole yang telah resmi beroperasi, setiap fairway dan green dirancang untuk menghadirkan pengalaman golf yang dinamis dan berkelas dunia.

“Bekerja sama dengan Trump Golf menetapkan standar baru dalam kemewahan dan eksklusivitas di Indonesia,” ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

"Saya antusias atas pencapaian ini dan sangat optimis akan masa depan gemilang Trump International Golf Club Lido," tambahnya.

Kolaborasi ini bukan hanya menghadirkan fasilitas berkelas dunia, tetapi juga menjadi bukti komitmen untuk membawa pengalaman golf terbaik di Indonesia. Dengan desain dari Ernie Els dan pengelolaan oleh Trump Golf, lapangan ini menjadi perpaduan sempurna antara tantangan permainan dan kenyamanan eksklusif.

“Ini adalah momen bersejarah bagi Trump International Golf Club Lido,” kata EVP Trump Organization Eric Trump.

"Lapangan golf ini telah mengukuhkan tolok ukur baru dalam kualitas dan eksklusivitas di Indonesia, merevolusi pengalaman mewah bermain golf di kawasan ini. Trump Golf bangga menjadi bagian dari pencapaian istimewa ini, dan sangat mengesankan melihat visi ini terwujud." ujarnya.