Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Manfaat dan Potensi Risiko dari Transaksi Perdagangan Derivatif Komoditi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |11:47 WIB
Manfaat dan Potensi Risiko dari Transaksi Perdagangan Derivatif Komoditi
Ilustrasi memahami manfaat dan potensi risiko transaksi derivatif komoditi. (Foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada aset dasar seperti komoditas, mata uang, atau suku bunga. Transaksi derivatif melibatkan kontrak antara dua pihak yang menetapkan harga atau nilai tertentu di masa depan. Beberapa jenis derivatif yang umum digunakan meliputi forward, futures, options, dan swap.

Dalam dunia keuangan, instrumen derivatif komoditi bisa ditransaksikan untuk mendapatkan keuntungan atau sebagai alat lindung nilai (hedging). Namun, selain manfaat yang ditawarkan, derivatif juga memiliki potensi risiko yang perlu Anda ketahui.

Mari kita bahas manfaat dan potensi risiko dari transaksi perdagangan derivatif komoditi!

Manfaat Transaksi Derivatif

Di bawah ini merupakan berbagai manfaat dari transaksi derivatif:

1. Lindung Nilai (Hedging)

Salah satu manfaat utama derivatif adalah sebagai alat lindung nilai terhadap fluktuasi harga. Misalnya, perusahaan yang bergantung pada impor bahan baku dapat menggunakan kontrak forward untuk mengunci harga mata uang asing agar terhindar dari risiko perubahan nilai tukar yang merugikan.

2. Trading untuk Mendapat Potensi Keuntungan

Investor dan trader menggunakan derivatif untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga aset dasar tanpa perlu memiliki aset tersebut secara langsung. Misalnya, trader dapat membeli kontrak futures minyak mentah untuk mendapatkan keuntungan jika harga minyak naik di masa depan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/205/3190275//grup_musik_no_na_saat_tampil_di_spotify_wrapped_2025-JdAM_large.jpg
Spotify Wrapped 2025 Ungkap Artis hingga Podcast Favorit Pendengar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190262//shopee_live_superstar_11_12_des_2025-VLTh_large.jpg
Artis dan Live Streamer Ini Pandu Shopee Live Superstar, Produk Terjual hingga 16 Kali Lipat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190235//simbolis_penyerahan_bantuan_oleh_vp_tjsl_pt_pelindo_terminal_petikemas-TSsl_large.jpeg
Pelindo Petikemas Terapkan Teknologi Terumbu Buatan APR, Dorong Wisata Karimunjawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190206//galon_guna_ulang_le_minerale-G7iA_large.jpg
Lakukan Investigasi Kembali, KKI Temukan Galon Lanjut Usia Masih Beredar di Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190178//pajak_restoran_berubah_jadi_pbjt_makanan_dan_minuman-mlLu_large.jpg
Pajak Restoran Jadi PBJT Makanan dan Minuman, Bagaimana Aturannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3190062//raperda_ktr-yhzi_large.jpg
Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta Bakal Ancam UMKM dan Pelaku Event
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement