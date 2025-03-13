Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |13:05 WIB
Harta Kekayaan Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati
Harta Kekayaan Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati yang menjadi sorotan publik setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Nicke menjadi saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alisindo Energi atau IAE dalam kerjasama jual beli gas periode 2017-2021.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), harta kekayaan Nicke Widyawati yang dilaporkan pada 31 Maret 2024 untuk periode 2023 mencapai Rp118,7 miliar. 

Berikut ini rincian harta kekayaan Nicke Widyawati, mantan dirut Pertamina.

Nicke memiliki 16 aset tanah dan bangunan atau properti di wilayah Jakarta Selatan dan Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

1. 16 aset tanah dan properti bangunan senilai Rp55,89 miliar yang tersebar di Kota dan Kabupaten. Satu unit tanah dan bangunan bernilai paling tinggi di Jakarta Selatan mencapai Rp30 miliar.

2. Alat transportasi dan mesin senilai Rp2,35 miliar dengan rincian:
- Toyota Alphard Standard 2018 Rp850 juta
- Mercedes Benz GLE400 2017 Rp775 juta
- Honda HRV 2020, Rp225 juta
- Toyota Camry 2.5 V A/T 2021 Rp500 juta

3. Harta bergerak lainnya Rp6,7 miliar

 

Halaman:
1 2
