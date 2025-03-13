Strategi agar Pemudik Tak Bosan, KAI Hadirkan Entertainment by NextGO

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyiapkan strategi agar para pemudik tak bosan selama perjalanan mudik. KAI berinovasi guna meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan. Berbagai langkah strategis telah disiapkan, termasuk peningkatan layanan, optimalisasi fasilitas, serta penguatan sistem digitalisasi.

Sebagai bagian dari peningkatan layanan, KAI menempatkan 170 Customer Service Mobile (CSM) di 39 stasiun untuk memberikan informasi dan bantuan langsung kepada pelanggan. Selain itu, KAI menambah 383 personel guna mendukung kebersihan dan kenyamanan, yang terdiri dari 74 petugas kebersihan stasiun, 130 petugas on-train cleaning (OTC), serta 179 petugas pencuci kereta.

1. Hiburan bagi pemudik

Sebagai inovasi dalam layanan hiburan, KAI menghadirkan New EOB (Entertainment on Board) yang kini tersedia di kelas Luxury dan Compartment Suites, dengan platform NextGO sebagai penyedia hiburan digital bagi pelanggan.

NextGO merupakan salah satu produk unggulan PT MNC Kabel Mediacom, dan hadir sebagai solusi hiburan digital yang menghadirkan pengalaman baru bagi pelanggan KAI. Melalui platform NextGO, kami memberikan akses hiburan berkualitas selama perjalanan, sehingga pelanggan dapat lebih menikmati perjalanan mereka bersama KAI," ujar Chief Sales and Marketing Officer PT MNC Kabel Mediacom Iwan Sumarwan, Kamis (13/3/2025).

2. Fasilitas Water Station

Dalam mendukung keberlanjutan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, KAI memperluas fasilitas water station ke empat stasiun baru (Kertapati, Lamongan, Wonokromo, dan Sidoarjo), sehingga kini tersedia di 28 stasiun. Selain itu, KAI akan membagikan takjil gratis kepada pelanggan yang berbuka puasa di 21 stasiun utama selama 10 hari menjelang Lebaran.

Untuk meningkatkan efisiensi proses boarding, Face Recognition Boarding Gate kini telah tersedia di 21 stasiun. KAI juga menambah petugas registrasi untuk mempercepat layanan dan mengurangi antrean.