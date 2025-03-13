Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Mudik Lebaran 2025, Pelebaran Lajur Ketiga Tol Cipali Rampung

Qonita , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |10:49 WIB
Mudik Lebaran 2025, Pelebaran Lajur Ketiga Tol Cipali Rampung
Mudik Lebaran 2025, Pelebaran Lajur Ketiga Tol Cipali Rampung (Foto: Dokumentasi PTPP)
A
A
A

JAKARTA - Proyek pelebaran lajur ketiga Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) telah selesai dan siap digunakan saat arus mudik Lebaran 2025. Pelebaran ini mencakup ruas KM 87+350 hingga KM 98+275 dan telah mencapai progres 99,702%. Proyek senilai Rp306,87 miliar ini berlangsung selama 300 hari kalender, dimulai sejak 5 Juni 2024 hingga selesai pada 31 Maret 2025.

Pelebaran lajur ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jalan tol, mengurangi kemacetan, serta memperlancar arus kendaraan, khususnya saat periode puncak mudik Lebaran dan libur panjang. Sebagai salah satu jalur utama di Trans Jawa yang kerap mengalami kepadatan, kehadiran lajur tambahan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi pemudik.

1. Pentingnya Pembangunan Infrastruktur

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya fokus pada kapasitas jalan, tetapi juga pada aspek estetika, kualitas, dan keberlanjutan lingkungan.

“Perbaikan dan pelebaran jalan harus tetap memperhatikan estetika, kualitas, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, peningkatan pelayanan rest area yang bersih dan nyaman juga harus menjadi perhatian utama demi memberikan pengalaman terbaik bagi para pengguna jalan,” kata Diana di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

 

