HOME FINANCE PROPERTY

Hendro Santoso Gondokusumo Meninggal Dunia, sang Pendiri Intiland

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |12:17 WIB
Hendro Santoso Gondokusumo Meninggal Dunia, sang Pendiri Intiland
Hendro Santoso Gondokusumo Meninggal Dunia, sang Pendiri Intiland (Foto: Intiland)
A
A
A

JAKARTA - Pendiri dan Direktur Utama PT Intiland Development Tbk (DILD) Hendro Santoso Gondokusumo meninggal dunia pada hari ini Kamis (13/3/2025) pukul 03.29 waktu Singapura. Hendro meninggal dunia dalam usia 74 tahun. 

"Dengan penuh duka, kami menginformasikan bahwa telah berpulang dengan tenang: Bapak Hendro Santoso Gondokusumo (74 tahun), Founder & Direktur Utama PT Intiland Development Tbk di Singapura pada hari Kamis, 13 Maret 2025, pukul 03.29 waktu setempat," demikian informasi yang dikutip, Jakarta.

Hendro Santoso Gondokusumo adalah orang yang sangat berperan dalam menjadikan Intiland sebagai pengembang sukses dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Hendro aktif dalam beberapa organisasi real estate, seperti Federasi Real Estate International (FIABCI), International Real Estate Institute (IREI), dan sebagai Dewan Kehormatan Asosiasi Real Estat Indonesia.

Pada 1983-2007, Hendro menjabat sebagai Direktur Utama Dharmala Intiland Tbk. Kemudian pada 2007 - 2010, Hendro mengabdi sebagai Ketua Jakarta Property Club. Selanjutnya, Hendro menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama DILD pada periode 2007 - 2011.

Hendro mulai menjabat sebagai Direktur Utama DILD sejak tahun 2011 hingga saat ini. Adapun pada 2014-2018, beliau juga mengemban posisi sebagai Ketua Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia (APLGI).

Lalu pada tahun 2015 hingga saat ini, Hendro juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Serta pada 2016 hingga saat ini ia juga mengemban posisi sebagai Anggota Badan Pertimbangan Organisasi Real Estat Indonesia. 

(Dani Jumadil Akhir)

