HOME FINANCE

Warteg Gratis Alfamart, Wings Group dan UMKM Bagikan 54.000 Paket Makanan Berbuka

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |11:31 WIB
Warteg Gratis Alfamart, Wings Group dan UMKM Bagikan 54.000 Paket Makanan Berbuka
Warteg Gratis Alfamart. (Foto: dok Alfamart)
A
A
A

JAKARTA - Memasuki pertengahan Ramadan, Program Warteg Gratis Alfamart terus berbagi paket makanan berbuka di 36 kota. Program ini, sebuah inisiatif yang bukan hanya sekadar kegiatan berbagi, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Sejak pertama kali diluncurkan pada 2021, program ini telah membagikan lebih dari 100.000 paket berbuka puasa kepada kaum duafa dari Sabang sampai Merauke, dan akan bertambah 54.000 lagi yang disalurkan selama Ramadan 2025 ini.

Berbeda dengan program donasi makanan yang biasanya hanya berfokus pada penerima manfaat, Warteg Gratis justru menjadi program yang berkelanjutan dengan memberdayakan UMKM warteg.

Pada 2025 ini, Alfamart dan Alfagift dengan didukung Wings Group melalui produk-produk unggulannya seperti Top Coffee, Kecap Sedaap, Mama Lemon dan Ciptadent serta Bank Aladin Syariah.

Alfamart akan menyalurkan 54.000 paket berbuka puasa gratis di 36 titik kabupaten dan kota yang tersebar di Indonesia. Paket berbuka puasa gratis akan dibagikan sebulan penuh mulai 1-30 Maret 2025.

“Yang membuat Warteg Gratis Alfamart berbeda dari CSR pada umumnya adalah konsepnya yang tidak hanya memberi manfaat bagi penerima, tetapi juga bagi pelaku usaha kecil, khususnya pemilik warteg atau rumah makan sederhana," ujar Corporate Communication General Manager Alfamart Rani Wijaya, Selasa (11/3). 

Ia mengungkapkan, Warteg Gratis merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang membutuhkan, terutama di bulan penuh berkah ini.

