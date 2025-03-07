Alfamart dan Bobon Santoso Gelar Masak Besar, 1.000 Porsi Makanan Berbuka Dibagikan di Kota Tangerang

Tangerang- Lapangan Sepak Bola Blok Mede, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berubah menjadi dapur raksasa saat Alfamart menggelar acara “Masak Besar” bersama Youtuber kuliner ternama, Bobon Santoso, Kamis (6/3/2025). Acara ini tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat yang menunggu waktu berbuka, tetapi juga menjadi momentum peluncuran program Warteg Gratis Alfamart yang akan berjalan selama bulan Ramadan di 36 kota di Indonesia.

Mengusung konsep memasak dalam skala besar, Bobon Santoso beraksi dengan gaya khasnya, memasak 1.000 porsi semur ayam di kuali raksasa. Ratusan warga berbondong-bondong datang untuk menyaksikan langsung proses memasak yang spektakuler ini.

Corporate Affairs Director Alfamart, Solihin, bersama Sales Director WINGS Group, Hendy Harsono, dan President Director Bank Aladin Syariah, Koko Rachmadi, turut serta memasak ayam dalam kuali besar bersama Bobon. Kehadiran mereka menambah keseruan acara yang juga dimeriahkan oleh Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono Hasan.

Tak hanya itu, empat juru masak Warteg Gratis Alfamart dari empat kota juga hadir mewakili 36 juru masak dari Warteg Gratis di 36 kota dan secara simbolis menerima celemek dari Bobon Santoso sebagai tanda dimulainya program ini.

Dalam sambutannya, Solihin menegaskan bahwa program Warteg Gratis Alfamart bukan sekadar kegiatan berbagi makanan, tetapi juga berperan dalam memberdayakan pelaku UMKM.

“Alfamart ingin berbagi kepada lebih banyak masyarakat. Acara ini sekaligus menandakan dimulainya program Warteg Gratis di 36 kota. Kolaborasi bersama Bobon Santoso dalam ‘Masak Besar’ ini menjadi penanda untuk menyebarkan informasi kebaikan kepada masyarakat luas. Semoga bisa menjadi santapan berbuka bagi warga sekitar,” ujar Solihin.