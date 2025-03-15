Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Dana dari Dividen, Bos Danantara Ungkap Konsolidasi Aset BUMN Rampung di Maret 2025

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |05:32 WIB
Sumber Dana dari Dividen, Bos Danantara Ungkap Konsolidasi Aset BUMN Rampung di Maret 2025
Konsolidasi Aset BUMN Rampung di Maret 2025 (Foto: iNews Media Group)
A
A
A

JAKARTA – BPI Danantara menargetkan konsolidasi aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) rampung dalam bulan ini.  Langkah ini merupakan bagian dari strategi investasi pemerintah yang akan mengelola aset negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menteri Investasi/BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan, proses konsolidasi telah memasuki tahap akhir.

“Kita tentunya akan banyak mengkonsolidasikan aset-aset BUMN yang harapannya dalam bulan ini semua sudah terkonsolidasi ke dalam Danantara,” ujarnya dalam IDX Channel Economic Insight 2025 bertema ‘Towards a New Era of Indonesia’s Sustainable & Inclusive Economic Growth,' di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Setelah konsolidasi rampung, Danantara bakal segera menyiapkan skema investasi untuk proyek strategis.

Rosan menegaskan dana investasi Danantara berasal dari dividen BUMN.

Rencana investasi Danantara, ujar Rosan, dapat menjadi katalis untuk menarik investor domestik maupun luar negeri, sekaligus membangun kepercayaan pasar.

“Dengan ini juga memberikan rasa keyakinan untuk para investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi,” tuturnya.

 


Keberadaan Danantara juga diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi dengan memberikan jaminan stabilitas serta kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

“Karena kalau pemerintah saja ikut menaruh dana, ikut menaruh equity-nya, kita bersama-sama gitu untuk berinvestasi, sehingga ini juga memberikan kembali lagi kenyamanan, rasa confidence kepada para investor baik dalam maupun luar negeri,” kata Rosan.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan seluruh entitas perusahaan pelat merah akan segera masuk ke dalam Danantara, sebagai bagian dari konsolidasi aset di bawah satu badan pengelola investasi.

Total sebanyak 47 BUMN  masuk dalam pengelolaan Danantara. Erick merinci ada 7 perusahaan yang masih dalam tahap restrukturisasi.

“Dari 47 (BUMN) itu 40 sehat, 7 under restructuring, tapi akan sehat juga,” kata Erick di Jakarta, Rabu (25/2).

Erick menyebut konsolidasi aset akan dilakukan secara total, agar memberikan manfaat maksimal bagi pasar dan pemegang saham.

Dengan konsolidasi ini, pihaknya memastikan dividen BUMN dapat dikelola dengan maksimal.

“Dividen ini harus angka-angka yang lebih besar, efisiensi, dan lain-lain itu kan sebuah guarantee juga buat market,” jelasnya.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/470/3190491/rosan-5cNe_large.jpg
Indonesia Beli Hotel dan Tanah untuk Kampung Haji di Makkah, Jarak 2,5 Km dari Masjidil Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/470/3190094/danantara_indonesia-lEbf_large.jpg
Danantara Akuisisi Hotel dan Lahan Strategis 2 Km dari Masjidil Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188100/menkeu_purbaya-bpto_large.jpg
Bos Danantara Minta Hapus Pajak BUMN, Purbaya: Ya Enggak Bisa! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187297/rkap_danantara_2026-hA6M_large.jpg
Ini Respons DPR soal RKAP Danantara 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/470/3186550/danantara-Y1fw_large.jpg
Danantara Akan Beli Tanah 80 Hektare Buat Kampung Haji di Mekkah, 90 Perusahaan Jumbo Ikut Tender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186545/danantara-JxWX_large.jpg
Danantara Masuk Pasar Modal: Kita Tak Akan ke Saham-Saham Gorengan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement