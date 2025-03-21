Pembayaran Digital Naik 80% saat Ramadhan, Sektor Ritel Dapat Cuan

JAKARTA – Laporan terbaru VISA mengungkap bahwa pembayaran digital selama ramadhan mengalami kenaikan hingga 80%. Berdasarkan data VISA, sektor pariwisata melalui online travel agent (OTAs) menjadi pendorong utama pertumbuhan transaksi, mencerminkan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan solusi digital dan e-commerce.

“Bulan Ramadhan bukan sekedar momen perayaan namun juga bulan yang menunjukkan aktivitas ekonomi tertinggi di Indonesia. Data Visa pada tahun 2024 mencatat lonjakan transaksi pembayaran yang signifikan mencapai 80%, di mana sektor perjalanan mendominasi total jumlah transaksi,” kata Country Manager Visa Indonesia Vira Widiyasari, dikutip Sabtu (21/3/2025).

1. Transaksi Sektor Ritel Tumbuh

Sektor ritel offline mengalami pertumbuhan transaksi tertinggi hingga 35% (YoY), khususnya untuk transaksi department store yang selaras dengan kebutuhan pembelanjaan Idul Fitri termasuk fesyen, makanan, dan barang kebutuhan rumah tangga. Selain itu, beberapa ritel offline untuk kategori high-end brand juga memperlihatkan tren yang meningkat sepanjang Ramadhan, terutama setelah pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), yang menunjukkan preferensi konsumen untuk berbelanja barang mewah.

Tren ini juga menggaris bawahi bahwa pengalaman belanja di toko fisik tetap memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen Indonesia meskipun e-commerce terus berkembang. Sementara di sektor e-commerce sendiri, pembelanjaan di platform tersebut mencatat pertumbuhan transaksi hingga 40% sebelum bulan Ramadhan terutama untuk produk fesyen dan elektronik.