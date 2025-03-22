Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

THR PNS Daerah 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya 

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |02:51 WIB
THR PNS Daerah 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya 
THR PNS (Foto: Okezone)
JAKARTA - THR PNS Daerah Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya. Pemerintah telah menetapkan jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah untuk tahun 2025.

Pencairan THR akan dimulai pada Senin, 17 Maret 2025, atau dua minggu sebelum perayaan Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April 2025. Dan THR wajib dibayar paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. 

1. Komponen THR 2025 untuk PNS dan ASN Daerah

THR yang akan diterima oleh PNS dan ASN daerah mencakup beberapa komponen, antara lain:

Gaji Pokok: Besaran gaji dasar sesuai dengan pangkat dan golongan masing-masing pegawai.

Tunjangan Melekat: Meliputi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau umum.

Tunjangan Kinerja (Tukin): Tambahan tunjangan kinerja diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komponen-komponen ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025. 

 

