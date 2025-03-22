Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon Tarif 36% Lintasan Merak-Bakauheni Diperpanjang Sampai H-1 Lebaran

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |13:33 WIB
Diskon Tarif 36% Lintasan Merak-Bakauheni Diperpanjang Sampai H-1 Lebaran
Diskon Tarif 36% Lintasan Merak-Bakauheni Diperpanjang Sampai H-1 Lebaran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperpanjang kebijakan diskon tarif kendaraan penumpang hingga 36% atau tarif satu harga pada layanan express lintasan Merak-Bakauheni. Diskon tarif akan diterapkan mulai Senin (24/3) atau H-7 hingga Minggu (30/3) atau H-1 Lebaran. 

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya ASDP untuk memberikan layanan yang lebih terjangkau sekaligus mengoptimalkan kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan melakukan reservasi tiket melalui Ferizy minimal H-1 sebelum keberangkatan. 

"Kami mengingatkan pengguna jasa untuk membeli tiket secara online sebelum tiba di pelabuhan serta datang sesuai jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket. Dengan perpanjangan diskon tarif ini, kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan ekonomis," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

1. Diskon Tarif

Penerapan diskon tarif berlaku untuk seluruh golongan yang dilayani di Pelabuhan Merak pada periode tersebut (Pejalan Kaki, Gol IVA, Gol IVB, Gol VA, Gol VIA), dengan besaran diskon tarif untuk kendaraan penumpang berkisar 21-36 persen.

ASDP juga telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran lalu lintas, salah satunya dengan berkoordinasi bersama pemangku kepentingan terkait guna mengatur pengalihan kendaraan di titik-titik krusial. 

"Kami telah menyusun pola pengalihan kendaraan dan pola operasi sebelum posko mudik dimulai, serta memastikan pembatasan kendaraan truk berjalan disiplin sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditetapkan," ujar Shelvy menambahkan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement