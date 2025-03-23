Fokus Keselamatan, Jasa Raharja Antisipasi Kecelakaan Mudik Lebaran 2025

JAKARTA - PT Jasa Raharja berkomitmen memastikan keselamatan pemudik melalui berbagai strategi pengamanan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Jasa Raharja pun memastikan kesiapan dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

1. Jaga Keamanan dan Keselamatan Pemudik

Kepala Divisi Pelayanan PT Jasa Raharja Vanky Hervanka Tridianto menyampaikan berbagai langkah strategis untuk mendukung kelancaran dan keamanan perjalanan masyarakat selama periode Idul Fitri.

“Jasa Raharja mengerahkan seluruh sumber daya, baik manusia maupun jaringan kantor wilayah dan cabang, untuk memastikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Kami juga mengoperasikan 102 unit mobil keselamatan lintas serta berkolaborasi dengan rumah sakit dan stakeholder lainnya. PT Jasa Raharja juga membuat 22 pos pelayanan terpadu bersama Korlantas Polri, ikut ambil bagian dalam posko terpadu Kementerian Perhubungan dan posko terpadu di Command Center KM 29,” jelas Vanky, Minggu (23/3/2025).

2. Koordinasi Lintas Sektor

Selain itu, PT Jasa Raharja juga memperkuat koordinasi lintas sektoral dengan mengintensifkan forum komunikasi lalu lintas (FKLL) serta bekerja sama dengan Organda dalam pembinaan perusahaan otobus. Penggunaan teknologi juga dioptimalkan melalui aplikasi digital untuk pemetaan titik rawan kecelakaan.

Selain itu, PT Jasa Raharja juga melaksanakan pelatihan program pertolongan pertama gawat darurat (PPGD) yang telah diselenggarakan pada minggu kedua Maret 2025 bersama dengan faskes dan stakeholder berkait.

3. Kesiapan Jasa Raharja

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A Purwantono menekankan pentingnya kesiapan seluruh Insan Jasa Raharja dalam mengawal keselamatan masyarakat selama periode Idul Fitri 2025.

“Jasa Raharja telah aktif dalam persiapan bersama Korlantas Polri sejak dua minggu sebelum puasa. Rekomendasi dari identifikasi yang ada, baik yang kemudian menjadi kebijakan di dalam SKB maupun tactical floor game. Ini menunjukkan bahwa Jasa Raharja selalu hadir dalam persiapan dengan pola tindakan preventif dan preemtif,” ujar Rivan.