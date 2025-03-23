Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI-Dubai Tingkatkan Akselerasi Ekspansi Bisnis 

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |21:05 WIB
RI-Dubai Tingkatkan Akselerasi Ekspansi Bisnis 
Pertemuan Investor hingga Wirausahawan di Dubai Global Gateway 3.0. (Foto: Okezone.com/Milenial)
A
A
A

JAKARTA - Para pemimpin bisnis, investor dan wirausahawan berkumpul dalam Dubai Global Gateway 3.0. Pertemuan ini meningkatkan peluang kerjasama investasi dan perdagangan Indonesia-Dubai. 

1. Ekspansi ke Dubai 

Kepala Perwakilan Dubai International Chamber Indonesia, Arif Firdaus menjelaskan, forum ini bertujuan menjadi penghubung perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin berekspansi ke Dubai, maupun perusahaan Dubai untuk berekspansi ke Indonesia.

Forum ini menjadi wadah penting bagi perusahaan yang ingin berkembang ke tingkat internasional, menghadirkan ruang untuk dialog bermakna, pertukaran ide, dan wawasan strategis tentang bagaimana Dubai terus memantapkan dirinya sebagai pusat global untuk perdagangan, investasi, dan inovasi.

Dirinya juga menekankan peran Dubai sebagai penghubung strategis antara pasar berkembang dan ekonomi global.Pertemuan Dubai

“Dubai International Chamber hadir untuk menyederhanakan proses ekspansi internasional dan membuka akses nyata ke peluang global. Bagi perusahaan Indonesia, Dubai bukan sekadar tujuan—ini adalah titik lompatan menuju dunia,” ujarnya, Minggu (23/3/2025). 

2. Daya Saing Bisnis RI

Sementara itu, Mantan Menteri Paririsawat Sandiaga Uno yang juga Ketua Komite Sanad Village Indonesia berfokus pada pengembangan bisnis Indonesia agar mampu bersaing di tingkat internasional. 

Dirinya menyoroti keunggulan Dubai dari segi infrastruktur kelas dunia, kebijakan pro-bisnis, dan ekosistem keuangan modern yang sangat mendukung ekspansi global.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134672//peran_layanan_sewa_mobil_dalam_dunia_bisnis-HZdh_large.jpg
Peran Layanan Sewa Mobil dalam Dunia Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/455/3115925//bisnis-vUOq_large.png
Daftar Ide Usaha Modal di Bawah Rp500.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/406/3118795//swiss_belinn_cawang-lYs2_large.jpg
Swiss-Belhotel International Perluas Pasar di Jakarta, Rebranding Swiss-Belinn Cawang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement