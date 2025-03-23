RI-Dubai Tingkatkan Akselerasi Ekspansi Bisnis

JAKARTA - Para pemimpin bisnis, investor dan wirausahawan berkumpul dalam Dubai Global Gateway 3.0. Pertemuan ini meningkatkan peluang kerjasama investasi dan perdagangan Indonesia-Dubai.

1. Ekspansi ke Dubai

Kepala Perwakilan Dubai International Chamber Indonesia, Arif Firdaus menjelaskan, forum ini bertujuan menjadi penghubung perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin berekspansi ke Dubai, maupun perusahaan Dubai untuk berekspansi ke Indonesia.

Forum ini menjadi wadah penting bagi perusahaan yang ingin berkembang ke tingkat internasional, menghadirkan ruang untuk dialog bermakna, pertukaran ide, dan wawasan strategis tentang bagaimana Dubai terus memantapkan dirinya sebagai pusat global untuk perdagangan, investasi, dan inovasi.

Dirinya juga menekankan peran Dubai sebagai penghubung strategis antara pasar berkembang dan ekonomi global.

“Dubai International Chamber hadir untuk menyederhanakan proses ekspansi internasional dan membuka akses nyata ke peluang global. Bagi perusahaan Indonesia, Dubai bukan sekadar tujuan—ini adalah titik lompatan menuju dunia,” ujarnya, Minggu (23/3/2025).

2. Daya Saing Bisnis RI

Sementara itu, Mantan Menteri Paririsawat Sandiaga Uno yang juga Ketua Komite Sanad Village Indonesia berfokus pada pengembangan bisnis Indonesia agar mampu bersaing di tingkat internasional.

Dirinya menyoroti keunggulan Dubai dari segi infrastruktur kelas dunia, kebijakan pro-bisnis, dan ekosistem keuangan modern yang sangat mendukung ekspansi global.