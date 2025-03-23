Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbedaan Mudik Dulu dengan Sekarang, Tol Bikin Jalan Jadi Sat Set

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |16:25 WIB
Perbedaan Mudik Dulu dengan Sekarang, Tol Bikin Jalan Jadi Sat Set
Perbedaan Mudik Dulu dan Sekarang. (Foto; okezone.com/Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Mudik sudah menjadi tradisi masyarakat untuk merayakan Hari Raya Kemenangan bersama keluarga di kampung halaman. Setiap pemudik pasti punya cerita perjalanan yang dilalui setiap tahunnya. 

Beda mudik dulu dan sekarang tentu sangat terasa. Dulu jalan tol belum sepanjang saat ini. Tol Transjawa bahkan sudah tersambung dari Banten sampia Surabaya. 

Melansir Instagram @pupr_bpjt, adanya transformasi kualitas infrastruktur membuat mudik dulu dan sekarang menjadi sangat berbeda/ 
Hadirnya sejumlah jalan tol di Indonesia dapat mengurangi kepadatan lalu lintas serta menjaga kenyamanan masyarakat. 

Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Dulu, sering terjadi kemacetan total di jalan utama terutama ketika musim mudik, diperparah dengan jumlah rest area yang terbatas dan seringkali penuh. 

Akan tetapi, kini masalah tersebut telah diatasi dengan adanya Jalan layang MBZ (Sheikh Mohammed bin Zayed) sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan. 

Selain itu, terdapat penambahan rest area di KM 71B dan KM 57A, dengan kapasitas parkir yang lebih luas, serta penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) bagi pengguna kendaraan listrik.

Jalan tol Surabaya-Mojokerto

Dulu, perjalanan di rute ini seringkali terhambat oleh kemacetan di jalan provinsi dan sulitnya menemukan tempat istirahat yang nyaman. Sekarang, BPJT telah meningkatkan fasilitas dan kenyamanan bagi pengguna jalan tol dengan adanya rest area KM 725A. 

Rest area ini dirancang dengan konsep green rest area, guna menambah kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, terdapat foodcourt yang menyediakan beragam pilihan kuliner, fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik serta toilet yang bersih sebagai pelengkap untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Jalan Tol Semarang-Solo

Dulu, perjalanan seringkali mengalami hambatan akibat kepadatan lalu lintas yang tinggi, diperparah dengan keberadaan rest area yang berukuran kecil dan fasilitas yang terbatas. 

Sekarang, terdapat sekitar 10 rest area yang bisa dijadikan solusi termpat peristirahatan bagi pengguna jalan tol ketika lelah, salah satunya adalah rest area KM 456 yang menjadi ikon jalan tol di Jawa Tengah dengan fasilitas skybridge dan rooftop gardennya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136443//prabowo_puji_mudik_2025_terbaik_sepanjang_sejarah-1p7G_large.jpeg
Prabowo Puji Mudik 2025: Terbaik Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/337/3130809//ceo_mnc_group_angela_tanosoedibjo-JVDp_large.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Jurnalis iNews Media Group Usai Liputan Arus Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/337/3130804//mudik_lebaran-Uihf_large.jpg
Survei KedaiKOPI: 91,2% Masyarakat Puas dengan Rekayasa Lalin Arus Mudik 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365//mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130237//penumpang_kereta_mudik-JEsX_large.jpg
4,5 Juta Penumpang Naik Kereta saat Lebaran 2025, Ini Kata Pemudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130275//ahy-S5OW_large.jpg
Mudik Lebaran 2025 Berjalan Baik, AHY: Ini Kerja Keras Semua
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement