Kadin Indonesia Berbagi Kebahagian Ramadhan Bersama Anak Yatim

Kadin Peduli Bersatu dalam Kebaikan: Berbagi Kebahagiaan di Bulan Penuh Berkah di Yayasan Al Kahfi, Jakarta Utara. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Kadin Peduli Bersatu dalam Kebaikan: Berbagi Kebahagiaan di Bulan Penuh Berkah di Yayasan Al Kahfi, Jakarta Utara. Dalam acara ini, Kadin menyalurkan 150 paket bantuan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Wakil Ketua Umum Kadin Andi Yuslim Patawari (AYP) mengatakan, berbagi kebahagiaan bukan sekadar aksi sosial, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam membangun bangsa.

“Kedatangan kami di sini adalah salah satu bentuk kepedulian kami untuk berbagi kebahagiaan kepada adik-adik, kepada saudara-saudara,” kata Andi di Yayasan Al Kahfi, Jakarta Utara, Minggu (23/3).

Acara yang berlangsung di kawasan Warakas, Tanjung Priok, ini dihadiri oleh para pengurus Kadin, pengelola Yayasan Al Kahfi, serta anak-anak yatim yang dibina oleh yayasan tersebut.

Andi berharap kegiatan ini bisa memberikan kebahagiaan bagi anak-anak yang sedang menjalani bulan suci Ramadhan.

Sementara itu, Ketua Yayasan Al Kahfi, Ustadz Johar Indra Surya, mengungkapkan bantuan ini sangat berarti bagi anak-anak yang mereka bina.

Yayasan ini telah lama berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi anak yatim dan kaum dhuafa di daerah Warakas.