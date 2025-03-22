Advertisement
HOT ISSUE

Ketum Kadin Sebut Masyarakat Butuh Harga Pangan Murah Jelang Lebaran

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |13:20 WIB
Ketum Kadin Sebut Masyarakat Butuh Harga Pangan Murah Jelang Lebaran
Ketum Kadin Sebut Masyarakat Butuh Harga Pangan Murah Jelang Lebaran (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar Gerakan Pangan Murah di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (22/3/2025).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menstabilkan harga pangan di beberapa lokasi, khususnya menjelang Lebaran 2025. 

“Yang sangat dibutuhkan di akhir bulan Ramadhan dan ini nantinya akan memberikan daya beli semakin banyak bisa digunakan buat yang lain, yang produktif,” ujar Anindya.

1. Pangan Murah

Terdapat sejumlah pangan pokok yang dijual para pedagang dalam kegiatan pasar murah tersebut. Seperti beras, daging, telur, hingga komoditas pangan lainnya. 

Harga yang dipatok juga cukup murah. Hal ini membuat para warga sekitar berbondong-bondong mendatangi Gerakan Pangan Murah. 

“Dan yang saya lihat disini antusiasnya luar biasa, tadi ibu-ibu terutama ya, bapak-bapak juga ada, sudah antri dari pagi hari sehingga kita juga harus cepat-cepat acaranya,” paparnya.

 

