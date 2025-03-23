Ini Lokasi 73 Hektare Lahan yang Segera Dibangun Rumah MBR, Cek di Sini!

"Ada 4 lokasi lahan yang disediakan oleh Badan Bank Tanah untuk lokasi pembangunan perumahan subsidi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan lahan 73 hektare (Ha) dari Badan Bank Tanah. Lahan tersebut akan digunakan untuk perumahan dan kawasan permukiman.

Hal tersebut diungkapkan saat membuka Site Expose Lahan Untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman di Atas HPL Badan Bank Tanah Yang Berlokasi di Tanjung Pinang, Purwakarta, Batu Bara dan Bandung Barat di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta, Jum'at (21/3/2025).

"Ada 4 lokasi lahan yang disediakan oleh Badan Bank Tanah untuk lokasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Kami merasakan gerak cepat Badan Bank Tanah untuk menyediakan data lahan yang baik untuk rakyat," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Minggu (23/3/2025).

1. Dukung Program 3 Juta Rumah

Menteri PKP mengucapkan terimakasih atas dukungan Badan Bank Tanah guna menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Lahan negara yang disediakan tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk lokasi pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan dunia usaha.

"Terima kasih banyak atas dukungan Bank Tanah dan jajarannya yang telah bekerja sama dengan sangat cepat, profesional dan berintegritas, bergotong royong untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah berupa pembangunan dan renovasi amanat Presiden Prabowo Subianto," ujar Maruarar Sirait.

Adanya dukungan lahan tersebut dikatakan Menteri Ara juga menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan "Karpet Merah" bagi MBR dan menjadi kesempatan emas bagi pengembang untuk membangun lebih banyak rumah bersubsidi bagi masyarakat. Pemerintah juga telah menganggarkan 220.000 unit rumah bersubsidi dalam skema FLPP melalui BP Tapera.

2. Realisasi 3 Juta Rumah

Kementerian PKP juga telah mengalokasikan sebanyak 70.000 unit rumah subsidi kepada 20.000 guru, 20.000 pekerja migran Indonesia, dan 30.000 tenaga kesehatan seperti untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat yang memenuhi kriteria MBR sesuai ketentuan DTSEN dari BPS.