Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ini Lokasi 73 Hektare Lahan yang Segera Dibangun Rumah MBR, Cek di Sini!

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |13:10 WIB
Ini Lokasi 73 Hektare Lahan yang Segera Dibangun Rumah MBR, Cek di Sini!
"Ada 4 lokasi lahan yang disediakan oleh Badan Bank Tanah untuk lokasi pembangunan perumahan subsidi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan lahan 73 hektare (Ha) dari Badan Bank Tanah. Lahan tersebut akan digunakan untuk perumahan dan kawasan permukiman.

Hal tersebut diungkapkan saat membuka Site Expose Lahan Untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman di Atas HPL Badan Bank Tanah Yang Berlokasi di Tanjung Pinang, Purwakarta, Batu Bara dan Bandung Barat di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta, Jum'at (21/3/2025).

"Ada 4 lokasi lahan yang disediakan oleh Badan Bank Tanah untuk lokasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Kami merasakan gerak cepat Badan Bank Tanah untuk menyediakan data lahan yang baik untuk rakyat," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Minggu (23/3/2025). 

1. Dukung Program 3 Juta Rumah 

Menteri PKP mengucapkan terimakasih atas dukungan Badan Bank Tanah guna menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Lahan negara yang disediakan tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk lokasi pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan dunia usaha.

"Terima kasih banyak atas dukungan Bank Tanah dan jajarannya yang telah bekerja sama dengan sangat cepat, profesional dan berintegritas, bergotong royong untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah berupa pembangunan dan renovasi amanat Presiden Prabowo Subianto," ujar Maruarar Sirait.

Adanya dukungan lahan tersebut dikatakan Menteri Ara juga menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan "Karpet Merah" bagi MBR dan menjadi kesempatan emas bagi pengembang untuk membangun lebih banyak rumah bersubsidi bagi masyarakat. Pemerintah juga telah menganggarkan 220.000 unit rumah bersubsidi dalam skema FLPP melalui BP Tapera. 

2. Realisasi 3 Juta Rumah

Kementerian PKP juga telah mengalokasikan sebanyak 70.000 unit rumah subsidi kepada 20.000 guru, 20.000 pekerja migran Indonesia, dan 30.000 tenaga kesehatan seperti untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat yang memenuhi kriteria MBR sesuai ketentuan DTSEN dari BPS. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/470/3190061//menteri_ara-mMHT_large.jpg
Pemerintah Siapkan Rumah Pengganti untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186167//purbaya-WPgO_large.jpg
Purbaya Nilai Penghapusan SLIK OJK Belum Tentu Bantu Masyarakat Punya Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/470/3183701//smf-ZV2M_large.jpg
3 Juta Rumah, SMF Salurkan Rp14,53 Triliun untuk Pembiayaan Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/470/3181725//rumah-Y3I9_large.jpg
Penjualan Rumah Mewah dan Menengah Masih Lesu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/470/3179896//presiden_prabowo-HTuR_large.jpg
Prabowo Beri Bantuan Renovasi 400 Ribu Rumah Jadi Layak Huni di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/11/3177092//bri_perluas_akses_kredit_program_perumahan-UujA_large.jpeg
Dukung Asta Cita lewat Program 3 Juta Rumah, BRI Perluas Akses Kredit Program Perumahan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement