HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Akhirnya Turun Jadi Rp1.759.000/Gram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |08:34 WIB
Harga Emas Antam Akhirnya Turun Jadi Rp1.759.000/Gram
Harga Emas Antam Akhirnya Turun Jadi Rp1.759.000/Gram (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Selasa (25/3/2025). Harga emas turun Rp6.000 ke Rp1.759.000 per gram setelah sebelumnya naik tipis.

1. Harga Buyback

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp6.000 ke Rp1.610.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

2. Dikenakan PPh

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

 

Halaman:
1 2
