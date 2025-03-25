Jelang Puncak Mudik Lebaran 2025, Volume Kendaraan di Tol Semarang-Batang Naik 30%

SEMARANG - Peningkatan volume kendaraan terpantau di Tol Semarang-Batang. Pengguna jalan yang melintas meningkat hingga 30% dibandingkan kondisi normal. Kenaikan ini terpantau sejak tanggal 21 hingga 24 Maret 2025, menjelang puncak arus mudik Lebaran.

1. Peningkatan Jumlah Pemudik

Direktur Utama PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) Nasrullah, mengatakan, meski mengalami perbaikan, kondisi lalu lintas masih tergolong kondusif.

"Hingga saat ini sudah terlihat peningkatan seperti yang disampaikan Ibu Wali Kota. Dari tanggal 21 Maret sampai 24 Maret, volume kendaraan sudah naik 30% dari kondisi normal, namun masih landai," ujarnya saat ditemui di GT Kalikangkung, Semarang, Selasa (25/3/2025).

Berdasarkan data pemantauan per jam, jumlah kendaraan yang melintas di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung masih di bawah angka 2.000 kendaraan per jam.

“Jadi masih terkendali, belum ada perubahan signifikan yang menyebabkan kemacetan,” tambahnya.

2. Antisipasi Kepadatan

Namun, mengesampingkan tetap menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika memutar kendaraan terjadi dalam beberapa hari ke depan.

“Kami sudah menyiapkan petugas tambahan, sarana, dan prasarana, tentunya bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang ada,” kata Nasrullah.