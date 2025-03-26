Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ipar Jokowi Terdepak dari Komisaris BNI, Digantikan Waketum Demokrat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |15:11 WIB
Ipar Jokowi Terdepak dari Komisaris BNI, Digantikan Waketum Demokrat
Waketum Partai Demokrat Jadi Komisaris BNI. (Foto: Okezone.com/Demokrat)
JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) melakukan perombakan pada jajaran komisaris. Salah satu yang diberhentikan adalah Sigit Widyawan sebagai Komisaris Independen. 

Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu (26/3/2025).

Posisi Sigit digantikan oleh Vera Febyanthy, yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat dan pernah menjadi salah satu petinggi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Sigit Widyawan adalah menantu dari Miyono Suryosardjono, paman Presiden Joko Widodo. Ia menjabat sebagai Komisaris Independen BNI sejak 2018 dan sempat diperpanjang hingga 2025.

Sebelumnya, Sigit juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT Jasamarga (Persero) Tbk (2015-2018) dan Direktur PT Roda Pembangunan Jaya (2003-2015). 

Dari segi pendidikan, Sigit meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Negeri Sebelas Maret dan Magister Manajemen Akuntansi dari Universitas Indonesia.

Vera Febyanthy, yang kini menggantikan Sigit, merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat untuk periode 2019-2025 dan 2025-2030. Namanya baru diumumkan sebagai Waketum pada Maret 2025 oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

 

