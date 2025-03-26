Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Tak Terima Moody's Sebut Ekonomi Indonesia Lemah, Ini Alasannya

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |07:37 WIB
Sri Mulyani Tak Terima Moody's Sebut Ekonomi Indonesia Lemah, Ini Alasannya
Menkeu Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah soal penilaian lembaga pemeringkat Moody's yang menyebutkan ekonomi dan fiskal Indonesia mengalami pelemahan.

Sri Mulyani menegaskan bahwa indikator-indikator ekonomi Indonesia menunjukkan kondisi yang baik.

"Indonesia bagus, nanti indikatornya kita sampaikan. PMI kita bagus, neraca perdagangan kita bagus jadi kita bisa sampaikan nanti ya," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Jakarta.

Sri Mulyani berjanji akan menyampaikan data dan indikator ekonomi yang menunjukkan kinerja positif Indonesia. Dia menyoroti beberapa indikator utama seperti Purchasing Managers' Index (PMI) dan neraca perdagangan.

1. Laporan Moody's soal Ekonomi Indonesia

Sebelumnya, Moody's dalam laporan terbarunya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal Indonesia mengalami pelemahan.

Moody's menyoroti beberapa faktor yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra dagang utama. Selain itu, Moody's juga menyoroti tantangan dalam meningkatkan investasi dan produktivitas di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
