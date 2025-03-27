Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Saldo Deposito Emas Pegadaian Tembus 700 Kg

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |09:34 WIB
Saldo Deposito Emas Pegadaian Tembus 700 Kg
Deposito Emas di Bank Emas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pegadaian mencatatkan saldo deposito emas sudah mencapai 700 kilogram dengan layanan Bank Emas pertama di Indonesia. Hal ini setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025, 

"Di-launching Presiden Prabowo pada Februari, total saldo deposito emas sudah sekitar 300 kilogram. Satu hari diresmikan Presiden Prabowo, kini mencapai setengah ton atau 500 kilogram. Deposito emas kita selalu meningkat hari per harinya. Dan per hari ini, sudah mencapai angka 700 kilogram atau hampir mencapai satu ton," kata Kepala Departemen Komunikasi Pegadaian Riana Rifani di Cikini, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

1. Bank Emas

Riana menambahkan Pegadaian optimis deposito emas dapat mencapai satu ton pada tahun pertama pendirian Bank Emas. Pegadaian juga berharap produk-produk lainnya akan mengalami peningkatan, terutama selama Ramadan dan menjelang lebaran.

Bank Emas atau Bullion Bank merupakan inisiatif pemerintah yang termasuk dalam program Asta Cita Prabowo-Gibran. Bank ini bertujuan untuk meningkatkan hilirisasi dan optimalisasi pengelolaan emas dalam negeri.

 

Halaman:
1 2
