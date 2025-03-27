Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pekerja Gigit Jari, Ada 989 Aduan Perusahaan Belum Bayar THR Lebaran 2025 

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |15:20 WIB
Pekerja Gigit Jari, Ada 989 Aduan Perusahaan Belum Bayar THR Lebaran 2025 
Pekerja Gigit Jari, Ada 989 Aduan Perusahaan Belum Bayar THR Lebaran 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 1.725 aduan terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan bagi pekerja, per Kamis (27/3/2025) pukul 08.40 WIB.

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan, aduan tersebut terdiri dari THR yang belum dibayarkan dan THR yang sudah dibayar tetapi dengan jumlah yang tidak sesuai.

"Aduan 1.725 ini terdiri dari yang belum dibayarkan 989, kemudian ada yang sudah dibayar tapi jumlahnya nggak sesuai, itu 370 aduan. Kemudian ada THR terlambat bayar, ini sudah terkonfirmasi 366, nah itu terkait aduan THR," ujar Sunardi di Jakarta.

1. Data Perusahaan Diadukan soal THR

Dia menyebut jumlah perusahaan yang diadukan terkait masalah THR mencapai 1.118 perusahaan.

Terkait dengan konsultasi, terdapat 1.516 konsultasi mengenai THR dan Bonus Hari Raya (BHR), di mana terdiri dari 70 konsultasi BHR dan 1.446 konsultasi THR per Rabu (26/3), pukul 16.00 WIB.

"Kita komunikasi terus sama platform digital, supaya BHR itu bisa diberikan sesuai komitmen yang sudah mereka janjikan waktu pertemuan kementerian atau pemerintah, dengan seluruh yang memiliki platform digital seperti angkutan online," kata Sunardi.

 

