HOME FINANCE HOT ISSUE

Mudik Gratis Lebaran 2025 Alfamidi, 1.200 Pemudik Diberangkatkan ke Kampung Halaman

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |15:19 WIB
Mudik Gratis Lebaran 2025 Alfamidi, 1.200 Pemudik Diberangkatkan ke Kampung Halaman
Mudik Gratis Lebaran 2025 Alfamidi, 1.200 Pemudik Diberangkatkan ke Kampung Halaman (Foto: Tangguh/iNews Media Group)
JAKARTA - PT Midi Utama Indonesia Tbk atau Alfamidi kembali memberangkatkan 1.200 pemudik secara gratis pada mudik Lebaran 2025. Rombongan pemudik diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada hari ini, Kamis (27/3/2025).

Direktur Alfamidi Afid Hermeily mengatakan, dalam program Serunya Mudik Alfamidi 2025 ini, Alfamidi memberangkatkan 1.200 peserta mudik menuju kampung halamannya di sejumlah wilayah seperti Solo, Yogyakarta, dan Surabaya.

Pemberangkatan dilakukan menggunakan 27 bus, 10 mobil pribadi, serta beberapa peserta lainnya berangkat menggunakan pesawat menuju wilayah Makassar dan Medan.

"Alhamdulillah, di pagi ini kita semua dipertemukan dalam program yang sangat istimewa. Kami, Alfamidi, sangat senang dan bersyukur dapat terus-menerus melanjutkan program yang sudah menjadi agenda rutin tahunan ini," kata Afid.

Mudik Gratis

Lebih lanjut Afid menyebut program Serunya Mudik Alfamidi sendiri telah dilakukan sejak tahun 2012 dan sempat terhenti pada saat pandemi Covid-19 melanda. Di tahun 2025 ini merupakan yang ke-11 kalinya dilaksanakan.

"Kegiatan ini juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari komitmen Alfamidi untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan famili Alfamidi sekaligus bentuk nyata dan apresiasi kami kepada para pelanggan setia khususnya para member Alfamidi," ujarnya.

Mudik Gratis

 

