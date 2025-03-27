Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral THR Ojol Cuma Rp50 Ribu, Menaker Panggil Gojek Cs

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |21:03 WIB
Viral THR Ojol Cuma Rp50 Ribu, Menaker Panggil Gojek Cs
Menaker Segera Panggil Gojek Cs Gegara THR Cuma Rp50 Ribu. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons Bonus Hari Raya (BHR) Ojek Online (Ojol) yang hanya Rp50 ribu. Dirinya segera memanggil Gojek, Grab hingga Maxim. 

"Ada masuk juga beberapa kenapa seperti ini. Kita juga harus kaji, saya harusnya ada pertemuan dengan manajemen tapi dengan adanya agenda kita reschedule," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Menaker menjelaskan bahwa dalam Surat Edaran (SE) terkait BHR, ketentuan pemberian didasarkan pada kinerja dan produktivitas pengemudi. 

"Jadi memang dalam SE itu kita bicara kepada mereka yang dikategorikan berkinerja baik dan produktif, kalau kita lihat ada yang dapat 900 ribh ada yang berapa gitu kan. Challangenya adalah bagaimana perusahaan aplikator ini mengkategorikan di luar itu," jelas Yassierli.

Yassierli pun memastikan akan meminta klarifikasi terhadap aplikator terkait masalah ini. Mengingat, pemberian BHR juga merupakan hal baru sehingga perlu penyesuaian.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187613//bonus_dan_thr-5u8B_large.png
Apakah Bonus Tahunan Sama dengan THR? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187534//rupiah-ftsT_large.png
Kapan THR Natal 2025 Bagi Pegawai Swasta dan BUMN Bakal Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169411//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-BZ5q_large.jpg
KPK Dalami Dugaan THR Pegawai Direktorat PPTKA dari Agen TKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145113//prabowo-xYpq_large.jpg
Prabowo Bagi-bagi THR Usai Sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Warga Heboh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137346//menaker-PSTa_large.jpg
Menaker Minta Maaf soal Kisruh BHR Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136311//rupiah-i8lS_large.jpeg
Ini Perbedaan Gaji ke-13 dan THR PNS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement