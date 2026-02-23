Prabowo Segera Umumkan Jadwal Pencairan THR PNS, TNI dan Polri

Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan pensiunan akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

“(THR ASN) sedang diproses. Nanti begitu Presiden pulang, mungkin beliau akan umumkan. Saya tidak tahu, masih diproses. Tapi dana-dana sudah siap,” kata Purbaya usai konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).

Pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk memastikan kesejahteraan abdi negara dan purnawirawan menjelang hari raya. Total dana yang disiapkan mencapai Rp55 triliun dan akan didistribusikan kepada jutaan penerima di seluruh Indonesia.

“Mencairkan THR bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan dengan nilai total mencapai Rp55 triliun,” kata Purbaya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana tersebut akan disalurkan kepada sekitar 10,5 juta orang, yang terdiri dari ASN Pusat dan Daerah, anggota TNI/Polri, serta pensiunan dan penerima pensiun.

Terkait jadwal distribusi dana ke rekening masing-masing penerima, Purbaya memberikan sinyal bahwa pencairan akan dimulai sejak awal bulan puasa. Hal ini bertujuan agar ASN memiliki daya beli cukup untuk memenuhi kebutuhan selama bulan suci dan menyambut Idulfitri.