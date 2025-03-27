Cerdas Kelola THR: Belanja, Bagikan, Tabung atau Investasi? Saksikan IG Live MNC Sekuritas Sore Ini

Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi hal yang ditunggu-tunggu bagi banyak orang. Biasanya, THR dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli pakaian baru, parsel, atau bagi-bagi THR ke keluarga.

Meskipun disebut Tunjangan Hari Raya, bukan berarti uang THR harus dihabiskan seluruhnya di hari lebaran. Tidak ada salahnya sebagian THR dialokasikan untuk berinvestasi. Tentunya diperlukan langkah praktis supaya uang THR bisa dikelola dengan baik. Bagaimana caranya?

Simak pembahasan menariknya dalam IG Live “Cerdas Kelola THR: Belanja, Bagikan, Tabung atau Investasi?” pada Kamis (27/3/2025) pukul 16.00 WIB bersama Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Andri Muharizal, dipandu oleh Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky Arya P. Padang. Anda bisa menyaksikan secara langsung melalui Instagram MNC Sekuritas @mncsekuritas.

