HOME FINANCE SMART MONEY

Cerdas Kelola THR: Belanja, Bagikan, Tabung atau Investasi? Saksikan IG Live MNC Sekuritas Sore Ini

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |10:27 WIB
Cerdas Kelola THR: Belanja, Bagikan, Tabung atau Investasi? Saksikan IG Live MNC Sekuritas Sore Ini
JAKARTA MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi hal yang ditunggu-tunggu bagi banyak orang. Biasanya, THR dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli pakaian baru, parsel, atau bagi-bagi THR ke keluarga.

Meskipun disebut Tunjangan Hari Raya, bukan berarti uang THR harus dihabiskan seluruhnya di hari lebaran. Tidak ada salahnya sebagian THR dialokasikan untuk berinvestasi. Tentunya diperlukan langkah praktis supaya uang THR bisa dikelola dengan baik. Bagaimana caranya?

Simak pembahasan menariknya dalam IG Live “Cerdas Kelola THR: Belanja, Bagikan, Tabung atau Investasi?” pada Kamis (27/3/2025) pukul 16.00 WIB bersama Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Andri Muharizal, dipandu oleh Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky Arya P. Padang. Anda bisa menyaksikan secara langsung melalui Instagram MNC Sekuritas @mncsekuritas.

Nikmati layanan investasi saham, reksa dana, dan obligasi dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

