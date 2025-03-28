Menhub Ungkap Lonjakan Penumpang Pesawat pada Mudik Lebaran 2025

JAKARTA – Mudik lebaran 2025 PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney sebagai pengelola 37 bandara komersial di Indonesia memastikan kesiapan sarana dan prasarana, khususnya menjelang puncak arus mudik melalui udara yang diprediksi pada hari ini, Jumat (28/3/2025).

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, didampingi Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, Direktur Utama InJourney Maya Watono, Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, melakukan peninjauan di Terminal 1, 2 dan 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

1. Tak Ada Penumpukan Penumpang

Dalam kunjungannya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meyakini tidak akan terjadi penumpukan antrean pada saat puncak arus mudik.

"Ada kenaikan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta jika dibandingkan tahun lalu. Pemudik yang datang tentu sesuai dengan tiket yang terjual sehingga kami tidak khawatir. Pesawat tersedia dan kapasitas bandara juga cukup untuk menampung pemudik yang akan melakukan perjalanan," kata Menhub Dudy.