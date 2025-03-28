Tak Mau Lebaran Diganggu PMK, Mentan Siapkan Rp100 Miliar untuk Alokasi 4 Juta Dosis Vaksin

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) tetap berjalan secara optimal di momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2025. Dia meminta seluruh jajarannya untuk tetap siaga meski Lebaran.

Amran menyebut terus bergerak cepat dalam menangani penyebaran PMK. Saat ini anggaran sebesar Rp100 miliar untuk alokasi 4 juta dosis vaksin dalam upaya mengatasi wabah PMK telah disiapkan untuk distribusi vaksin ke seluruh Indonesia.

“Begitu ada PMK, Rp100 miliar langsung kami geser. Dan jutaan vaksin itu telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah tren kasus PMK saat ini sudah melandai,” ungkap Mentan Amran dalam pernyataan resminya, Jumat (28/3/2025).

1. Pengendalian PMK Tetap Optimal

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menyatakan untuk memastikan pengendalian tetap optimal, timnya melakukan pemantauan harian rutin melalui portal Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terpadu (iSIKHNAS).

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas ternak di berbagai daerah menjelang Idul Fitri.

Agung menambahkan, ternak yang baru tiba di lokasi tujuan biasanya mengalami penurunan daya tahan tubuh akibat kelelahan selama perjalanan. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terserang penyakit, termasuk PMK.

“Ternak sakit yang tidak segera ditangani dapat menulari ternak lain dan merugikan peternak. Kami mengimbau semua peternak dan pelaku usaha untuk segera menghubungi petugas kesehatan hewan setempat jika menemukan ternak yang sakit agar bisa segera ditangani,” ujar Agung.