Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kepala Bulog Nganjuk Dicopot, Mentan: Jerih Payah Petani Harus Kita Apresiasi

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |21:21 WIB
Kepala Bulog Nganjuk Dicopot, Mentan: Jerih Payah Petani Harus Kita Apresiasi
Mentan Amran Soal Dicopotnya Pimpinan Cabang Perum Bulog Kabupaten Nganjuk. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pimpinan Cabang Perum Bulog Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dipecat. Pemecatan dilakukan menyusul adanya penghentian serapan gabah para petani di wilayah setempat.

1. Kepala Bulog Nganjuk Dicopot

“Sudah dicopot hari ini. Bulog tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh berpangku tangan dan semua harus bergerak sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, di Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

Sebagai informasi, sejumlah kepala desa yang bernaung di bawah Aliansi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Nganjuk memprotes sikap Kepala Bulog (Kabulog) yang dinilai bermasalah terkait penanganan pembelian gabah petani. 

Menurut mereka, kinerja Bulog sangat lambat dan tidak responsif terhadap kondisi harga gabah yang anjlok serta sulitnya proses pembelian gabah oleh Bulog. Hal ini juga menjadi viral dan ramai diperbincangkan di media sosial.

2. Ikuti Aturan

Mentan mengatakan, pencopotan pimpinan cabang atau pimpinan wilayah bulog sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan main yang berlaku. Pencopotan dilakukan Direktur Utama Bulog setelah mendengarkan masukan dari masyarakat terkait kinerja Bulog di lapangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191607//petani-jzQL_large.jpg
Kebangkitan Industri Pupuk Indonesia: Petani Happy, Swasembada Pangan Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191112//kopi-L0Om_large.jpg
Praktik Berkelanjutan Dorong Hasil Panen Petani Naik 43%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188579//swasembada-VSUQ_large.jpg
Indonesia Resmi Swasembada Padi dan Jagung di Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188367//prabowo_tinjau_korban_bencana_di_bireuen_aceh-ebcy_large.jpg
Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Bencana Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187027//petani-0IK8_large.jpg
Luas Panen Padi Naik 13% Sepanjang 2025, Produksi Beras Tembus 60,37 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186527//mentan-RwyW_large.jpg
Mentan Pecat Pegawai Kementan Pungli Rp600 Juta, Modusnya Palak Petani
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement