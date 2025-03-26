Kepala Bulog Nganjuk Dicopot, Mentan: Jerih Payah Petani Harus Kita Apresiasi

JAKARTA - Pimpinan Cabang Perum Bulog Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dipecat. Pemecatan dilakukan menyusul adanya penghentian serapan gabah para petani di wilayah setempat.

1. Kepala Bulog Nganjuk Dicopot

“Sudah dicopot hari ini. Bulog tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh berpangku tangan dan semua harus bergerak sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Sebagai informasi, sejumlah kepala desa yang bernaung di bawah Aliansi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Nganjuk memprotes sikap Kepala Bulog (Kabulog) yang dinilai bermasalah terkait penanganan pembelian gabah petani.

Menurut mereka, kinerja Bulog sangat lambat dan tidak responsif terhadap kondisi harga gabah yang anjlok serta sulitnya proses pembelian gabah oleh Bulog. Hal ini juga menjadi viral dan ramai diperbincangkan di media sosial.

2. Ikuti Aturan

Mentan mengatakan, pencopotan pimpinan cabang atau pimpinan wilayah bulog sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan main yang berlaku. Pencopotan dilakukan Direktur Utama Bulog setelah mendengarkan masukan dari masyarakat terkait kinerja Bulog di lapangan.