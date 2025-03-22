Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gerakan Pangan Murah, Prabowo Ingin Harga di Petani dan Konsumen Baik

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |14:30 WIB
Gerakan Pangan Murah, Prabowo Ingin Harga di Petani dan Konsumen Baik
Gerakan Pangan Murah, Prabowo Ingin Harga di Petani dan Konsumen Baik (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kadin dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar gerakan pangan murah. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengapresiasi langkah Kadin Indonesia yang menggelar Gerakan Pangan Murah di sejumlah titik. Salah satunya di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Menurut dia, Gerakan Pangan Murah mencerminkan integrasi hulu dan hilir. Sehingga tujuan operasi pasar ini tidak hanya menstabilkan harga di tingkat konsumen, namun juga di level peternak dan petani.

1. Harga Pangan Stabil

Arief mencatat, harga yang stabil di sisi hulu dan hilir sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. 

“Ini Kadin, hari ini saya lihat luar biasa karena di sini bisa menggabungkan antara hulu sama hilir,” ujar Arief ketika ditemui di lokasi.

“Jadi ini yang memang diskusi saya dengan mas Anin karena Pak Presiden itu pengen harga di petani, di peternak itu baik, harga di konsumen itu juga baik, jadi dua-dua ini dapat,” paparnya.

 

