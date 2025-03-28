Profil dan Harta Kekayaan Suryo Utomo, Dirjen Pajak yang Jadi Komut BTN

JAKARTA - Profil dan harta kekayaan Suryo Utomo, Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi Komisaris Utama BTN. Suryo Utomo diangkat menggantikan Chandra M Hamzah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementrian Keuangan, Suryo Utomo resmi ditunjuk dan menggantikan Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), hal ini diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BTN di Jakarta, Rabu (26/3/25).

Profil dan Pendidikan Suryo Utomo

Suryo Utomo, lahir pada 26 Maret 1969, sebelumnya ia merupakan Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak lalu pada 1 November 2019, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Ia merupakan lulusan Universitas Diponegoro pada tahun 1992 dengan Gelar Sarjana Ekonomi. Lalu ia melanjutkan pendidikannya di Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat dan lulus pada tahun 1998. Selain itu, ia juga menyandang gelar Doctor of Philosophy in Taxation dari Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tanah dan Bangunan

Suryo Utomo tercatat memiliki lima aset tanah dan bangunan mencapai Rp3.280.000.000, diantaranya tanah dan bangunan seluas 144 m2/200 m2 di Kab/Kota Bekasi seharga Rp1.500.000.000, dua tanah dan bangunan seluas 91 m2/50 m2 di Kab/Kota Bekasi seharga Rp500.000.000, tanah dan bangunan seluas 222 m2/100 m2 di Kab/Kota Sidoarjo seharga Rp500.000.000, serta tanah dan bangunan seluas 21 m2/21 m2 di Kab/Kota Bekasi seharga Rp280.000.000.