Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

AHY Ingatkan Pemudik Jangan Lama-Lama di Rest Area

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |17:14 WIB
AHY Ingatkan Pemudik Jangan Lama-Lama di Rest Area
AHY Ingatkan Pemudik Tidak Berlama-lama di Rest Area. (Foto: Okezone.com/Kemenko Infra)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pemudik untuk tidak berlama-lama beristirahat di rest area saat melaksanakan mudik Lebaran 2025. 

1. Jangan Lama-Lama di Rest Area

Bila pemudik menghabiskan waktu beristirahat, maka hanya akan menciptakan penumpukan di rest area. Kondisi ini berpotensi mengganggu lalu lintas di ruas tol yang menjadi jalur utama.

AHY mengingatkan, setiap rest area punya batas kapasitas, tergantung jenis atau tipe yang didasarkan pada luas area dan fasilitas. 

“Kami mengimbau jangan terlalu lama, karena kapasitas rest area juga ada batasnya. Kalau tumpuk di rest area tertentu, maka bisa saja mengganggu lajur-lajur utama yang bisa menghambat perjalanan pada akhirnya begitu,” ujar AHY saat ditemui di Jasamarga Tollroad Command Center, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

2. Monitoring Rest Area

Saat ini PT Jasa Marga (Persero) Tbk, menggunakan Rest Area Monitoring System atau sistem pengawasan rest area. Sistem tersebut menggunakan teknologi CCTV dan sensor untuk memantau jumlah dan jenis kendaraan yang masuk dan keluar rest area.

Sistem juga dapat menghitung ketersediaan lahan parkir, sehingga kapasitasnya bakal diketahui secara akurat sebelum terjadinya overcapacity. 

“Tetapi dengan tools yang kita miliki, tadi kita diperlihatkan juga ada yang namanya Rest Area Monitoring System, visa terdeteksi berapa kapasitasnya, dan kalau dari kamera terlihat sudah mendekati kapasitas maksimal sebelum terjadi overcapacity, diatur,” paparnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191457//menko_ahy_di_stasiun_gambir-9Umr_large.jpg
Tinjau Stasiun Gambir Jelang Libur Nataru, Ini Pesan AHY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191316//menko_ahy-6pt8_large.jpg
AHY Tinjau Kesiapan Layanan Pelindo di Terminal Penumpang Tanjung Priok Jelang Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190003//prabowo-Zctu_large.jpg
Prabowo Gelar Sidang Kabinet, Seluruh Menteri Kompak Kenakan Kemeja Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189152//menko_ahy-VXUE_large.jpg
AHY Sebut Perbaikan Infrastruktur Bencana Sumatera Tak Boleh Asal Cepat, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189145//menko_ahy-XMNg_large.jpg
AHY Sebut Perbaikan Infrastruktur Bencana Sumatera Butuh Rp50 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186960//menteri_koordinator_bidang_infrastruktur_dan_pembangunan_kewilayahan_ahy-pjPu_large.jpg
Banyak Jalur Darat Putus, AHY Pastikan Armada Udara Dioptimalkan Kirim Bantuan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement