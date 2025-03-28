AHY Ingatkan Pemudik Jangan Lama-Lama di Rest Area

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pemudik untuk tidak berlama-lama beristirahat di rest area saat melaksanakan mudik Lebaran 2025.

1. Jangan Lama-Lama di Rest Area

Bila pemudik menghabiskan waktu beristirahat, maka hanya akan menciptakan penumpukan di rest area. Kondisi ini berpotensi mengganggu lalu lintas di ruas tol yang menjadi jalur utama.

AHY mengingatkan, setiap rest area punya batas kapasitas, tergantung jenis atau tipe yang didasarkan pada luas area dan fasilitas.

“Kami mengimbau jangan terlalu lama, karena kapasitas rest area juga ada batasnya. Kalau tumpuk di rest area tertentu, maka bisa saja mengganggu lajur-lajur utama yang bisa menghambat perjalanan pada akhirnya begitu,” ujar AHY saat ditemui di Jasamarga Tollroad Command Center, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

2. Monitoring Rest Area

Saat ini PT Jasa Marga (Persero) Tbk, menggunakan Rest Area Monitoring System atau sistem pengawasan rest area. Sistem tersebut menggunakan teknologi CCTV dan sensor untuk memantau jumlah dan jenis kendaraan yang masuk dan keluar rest area.

Sistem juga dapat menghitung ketersediaan lahan parkir, sehingga kapasitasnya bakal diketahui secara akurat sebelum terjadinya overcapacity.

“Tetapi dengan tools yang kita miliki, tadi kita diperlihatkan juga ada yang namanya Rest Area Monitoring System, visa terdeteksi berapa kapasitasnya, dan kalau dari kamera terlihat sudah mendekati kapasitas maksimal sebelum terjadi overcapacity, diatur,” paparnya.