Apakah Galbay Pinjol Bisa Mempengaruhi Kartu Kredit? Ini Jawabannya

JAKARTA - Apakah galbay pinjol bisa mempengaruhi kartu kredit? Ini jawabannya. Gagal bayar pinjaman online (pinjol) atau yang dikenal sebagai galbay kini menjadi perhatian utama di kalangan masyarakat digital.

Pertanyaannya, apakah galbay pinjol dapat mempengaruhi kartu kredit? Mari kita telusuri lebih dalam dampak galbay terhadap skor kredit dan implikasinya pada fasilitas kredit lainnya.

Galbay pinjol tidak hanya menambah beban finansial melalui bunga dan denda yang terus meningkat, tetapi juga berdampak signifikan pada reputasi kredit seseorang. Berikut beberapa konsekuensi utama dari galbay pinjol:

Akumulasi Bunga dan Denda: Keterlambatan pembayaran pinjol menyebabkan penumpukan bunga dan denda, sehingga total utang bisa melebihi jumlah pinjaman awal.

Penurunan Skor Kredit: Riwayat pembayaran yang buruk tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking. Penurunan skor kredit ini dapat menghambat pengajuan kredit di masa depan.

Penagihan Agresif: Peminjam yang galbay sering menghadapi penagihan intensif dari debt collector, yang dapat menambah tekanan psikologis.

Penurunan skor kredit akibat galbay pinjol berdampak langsung pada kemampuan seseorang untuk mengakses produk keuangan lainnya, termasuk kartu kredit. Bank dan lembaga keuangan mempertimbangkan riwayat kredit dalam menilai kelayakan calon pemegang kartu kredit. Skor kredit yang rendah akibat galbay dapat menyebabkan:

Penolakan Pengajuan Kartu Kredit: Bank cenderung menolak aplikasi dari individu dengan riwayat kredit buruk, karena dianggap berisiko tinggi.

Pembatasan Fasilitas Kredit: Jika pun disetujui, limit kredit yang diberikan mungkin lebih rendah dengan suku bunga lebih tinggi sebagai kompensasi risiko.

Kesulitan Mendapatkan Produk Keuangan Lain: Selain kartu kredit, pengajuan kredit lain seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Tanpa Agunan (KTA) juga dapat terhambat.

Untuk memulihkan skor kredit yang telah menurun akibat galbay, langkah-langkah berikut dapat dipertimbangkan:

Melunasi Tunggakan: Prioritaskan pembayaran utang yang tertunggak untuk mencegah akumulasi bunga dan denda lebih lanjut.