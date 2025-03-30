Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat puncak arus mudik Lebaran pada Jumat (28/3/2025) atau H-3 Lebaran dengan jumlah total kendaraan sebanyak 42.288 unit yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera.

Kendaraan ini terdiri dari roda empat sebanyak 17.982 unit, sepeda motor 21.863 unit, bus 951 unit, dan truk 1.492 unit.

Adapun untuk sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan mencatat rekor tertinggi pada Sabtu (29/3) atau H-2 Lebaran sebanyak 23.264 unit. Saat ini dilaporkan trafik pemudik motor sudah landai di Merak-Bakauheni, sehingga sesuai dengan ketentuan diskresi Surat Keputusan Bersama, maka mulai Minggu (30/3) pukul 12.00 WIB layanan sepeda motor dari Ciwandan, resmi ditutup.

1. Data Jumlah Penumpang

Berdasarkan data Posko Merak selama 24 jam (periode 29 Maret pukul 00.00 hingga pukul 23.59 WIB) atau H-2, tercatat jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 53 unit. Total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada H-2 mencapai 161.656 orang atau naik 3% dibandingkan realisasi tahun lalu sebanyak 156.424 orang.

Jumlah kendaraan roda dua yang telah menyeberang pada H-2 mencapai 23.264 unit atau naik 53% dibandingkan tahun lalu sebanyak 15.213 unit. Kendaraan roda empat mencapai 16.460 unit atau turun 8% dibandingkan realisasi tahun lalu sebanyak 17.859 unit. Total seluruh kendaraan yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada H-2 mencapai 41.498 unit atau naik 18% dibandingkan tahun lalu sebanyak 35.289 unit.

Secara kumulatif, dari H-10 hingga H-2, total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 833.404 orang atau naik 7% dibandingkan realisasi tahun lalu sebanyak 780.541 orang. Total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 193.522 unit atau naik 5% dibandingkan tahun lalu sebanyak 183.593 unit.