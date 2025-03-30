Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Segini Kisaran Gaji Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers di Klub FC Twente

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |15:20 WIB
Ternyata Segini Kisaran Gaji Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers di Klub FC Twente
Gaji Mees Hilgers (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini kisaran gaji bek Timnas Indonesia Mees Hilgers di Klub FC Twente. Hilgers menjadi salah satu pemain naturalisasi di Timnas Indonesia sejak era Shin Tae Yong.

Bersama Eliano Reijnders, dirinya mengucap sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di Brussels pada 30 September 2024.

Di antara para pemain Tim Garuda, sosoknya merupakan satu dari hanya dua pemain yang berkiprah di ajang antarklub Eropa musim ini. Satu pemain lain adalah Kevin Diks, bek kanan FC Copenhagen.

Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (29/3/2025), Okezone telah merangkum gaji bek Timnas Indonesia Mees Hilgers di Klub FC Twente, sebagai berikut.

1. Mees Hilgers Saat Lawan Australia

Mees Hilgers sempat tampil sebagai starter saat timnas Indonesia takluk 1-5 di kandang timnas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Pemain kelahiran 13 Mei 2001 di Amersfoort, Netherlands ini meninggalkan lapangan pada menit ke-60 setelah mengalami masalah pada pangkal pahanya.

Dia digantikan oleh Sandy Walsh. Ironisnya, Walsh juga mengalami cedera 6 menit kemudian dan digantikan Rizky Ridho. Match melawan Socceroos adalah caps ketiga Hilgers bersama Indonesia. Pada 3 laga itu, dia selalu menjadi starter, tapi hanya sekali tampil penuh. Itu terjadi saat debutnya pada 10 Oktober 2024. Kala itu, Indonesia imbang 2-2 dengan Bahrain. Pada lagi itu, dia membuat assist bagi gol yang dibuat Ragnar Oratmangoen.

 

Halaman:
1 2
