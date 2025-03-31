Rayakan Idul Fitri, Sri Mulyani Serukan Kebersamaan dan Saling Memaafkan

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan ucapan Idul Fitri 1446 Hijriah. Bersama suaminya, Tonny Sumartono, Sri Mulyani memohon maaf lahir dan batin.

Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk saling memaafkan dan mempererat silaturahmi. Dia juga menekankan pentingnya membangun kehidupan yang lebih baik demi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia yang berkeadilan.

"Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya beserta keluarga dan jajaran @kemenkeuri mengucapkan, Selamat Idulfitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin," tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagramnya, Senin(31/3/2025).

Menkeu juga berharap Idulfitri menjadi momen refleksi bagi semua agar semakin beriman dan bertakwa serta mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

"Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan, mengampuni segala dosa, dan menjadikan kita orang-orang yang kembali ke fitri," lanjutnya.

Meski dalam ucapan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan harapan spesifik terkait sektor ekonomi, sebelumnya Sri Mulyani telah menyampaikan visi pemerintah untuk memperkuat struktur ekonomi Indonesia.

Upaya tersebut antara lain melalui hilirisasi industri, baik pada sektor mineral strategis seperti tembaga dan nikel, maupun sektor pertanian. Langkah ini diharapkan dapat mendorong Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi yang lebih inklusif dan berdaya saing.