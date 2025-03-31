Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menperin, Bos PLN hingga Pertamina Hadiri Open House Menteri ESDM

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |14:41 WIB
Menperin, Bos PLN hingga Pertamina Hadiri Open House Menteri ESDM
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Gelar Open House. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelar open house pada hari pertama Lebaran di kediamannya di Jl. Denpasar Raya Blok C No. 6, Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta.

Terpantau beberapa pejabat pemerintahan dan petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) datang bersilaturahmi ke kediaman Bahlil. 

1. Bos BUMN Hadiri Open House Bahlil

Pejabat yang hadir di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid, serta Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.

2. Kata Menperin

Dalam kesempatan ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan kunjungannya dalam rangka silaturahmi, seiring keduanya berada di kabinet yang sama yaitu Kabinet Merah Putih.

Selain itu, seiring keduanya juga berada di partai yang sama yaitu Partai Golongan Karya (Golkar), di antaranya Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum dan Agus Gumiwang selaku Ketua Dewan Pembina.

"Jadi silaturahmi ini, kita santai bersama dengan tokoh masyarakat lain, termasuk tokoh Golkar dan ada beberapa pejabat, wakil menteri BUMN. Intinya silaturahmi ini kita pergunakan untuk bicara santai," ujar Agus, dikutip dari Antara, Senin (31/3/2025). 

 

Halaman:
1 2
