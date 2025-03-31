Sri Mulyani Ungkap Dampak Mudik Meski Tanpa Baju Lebaran Baru

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan Salat Idul Fitri di Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, hari ini. Dirinya datang bersama suami dan keluarga.

Usai salat, Sri Mulyani menyampaikan optimisme bahwa momentum mudik akan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah.

"Ya, moga-moga baik. Kalau sekarang yang pada jalan, tentu akan meningkatkan aktivitas ekonomi di semua daerah, terutama yang di tempat tujuan mudik. Saya rasa ini akan menjadi dampak ekonomi daerah menjadi positif," ujarnya kepada wartawan, Senin (31/3/2025).

Menurutnya, meski tidak semua masyarakat membeli pakaian baru untuk Lebaran tahun ini, tradisi makan bersama keluarga tetap berjalan. Hal ini tetap menggerakkan roda perekonomian, terutama di sektor kuliner dan pariwisata.

"Saya harap mungkin mereka yang bisa berkumpul dengan keluarga, paling tidak ada makanan, pastinya. Mungkin kalau sekarang nggak terlalu pakai baju baru tapi tetap saja mereka berdandan dan ada aktivitas kuliner atau kemana-mana," jelasnya.

Lebaran menjadi momen pertumbuhan ekonomi daerah karena banyaknya masyarakat perkotaan yang kembali ke kampung halaman. Dengan begitu, konsumsi barang dan jasa di daerah tujuan mudik akan meningkat.

Sebagai contoh, Sri Mulyani menceritakan pengalamannya berkunjung ke Dusun Bambu di Kabupaten Bandung sebelum Lebaran. Menurutnya, destinasi wisata itu dapat menerima hingga 17.000 pengunjung dalam sehari selama periode libur Idulfitri.