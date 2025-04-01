5 Bandara Paling Sibuk Selama Arus Mudik Lebaran 2025

JAKARTA - Pelaksanaan arus mudik pada angkutan Lebaran 2025 berjalan baik dan lancar. Seperti di lima bandara tersibuk yang dikelola PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports).

Jumlah pergerakan penumpang pesawat di 37 bandara InJourney Airports pada arus mudik atau periode 21-30 Maret 2025 (H-10 hingga H-1) secara kumulatif tercatat sekitar 4,7 juta penumpang.

1. 5 Bandara Tersibuk Selama Arus Mudik 2025

Adapun 5 bandara tersibuk pada arus mudik adalah Soekarno-Hatta Tangerang (1,56 juta penumpang), I Gusti Ngurah Rai Bali (554 ribu), Juanda Surabaya (416 ribu), Sultan Hasanuddin Makassar (295 ribu) dan Kualanamu Deli Serdang (228 ribu).

Pada hari pertama Idul Fitri yakni 31 Maret 2025, jumlah penumpang di seluruh bandara InJourney Airports diperkirakan sebanyak 377 ribu penumpang.

“Jumlah penumpang pada hari pertama dan hari kedua Idul Fitri sedikit melandai dibandingkan dengan pada arus mudik. Kami memperkirakan jumlah penumpang akan mulai meningkat pada Rabu, 2 April 2025, saat dimulainya arus balik,” ujar Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi, Selasa (1/4/2025).

Sementara itu, pada arus mudik 21 - 30 Maret 2025, jumlah pergerakan pesawat di 37 bandara tercatat 35.103 penerbangan.

2. Arus Mudik di Bandara

Faik mengungkapkan, kolaborasi menjadi kunci kesuksesan pada arus mudik.

“Pelayanan dan operasional bandara berjalan baik pada arus mudik termasuk saat puncak arus mudik, berkat kolaborasi erat seluruh pihak mulai dari InJourney Airports sebagai operator bandara, maskapai penerbangan, ground handling, AirNav Indonesia, Otoritas Bandara, TNI dan Polri, serta didukung penuh Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN," ujarnya, Senin (31/3/2025).