Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Bandara Paling Sibuk Selama Arus Mudik Lebaran 2025

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |06:10 WIB
5 Bandara Paling Sibuk Selama Arus Mudik Lebaran 2025
5 Bandara Tersibuk di Mudik Lebaran 2025. (Foto: Okezone.com/AP)
A
A
A

JAKARTA - Pelaksanaan arus mudik pada angkutan Lebaran 2025 berjalan baik dan lancar. Seperti di lima bandara tersibuk yang dikelola PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports). 

Jumlah pergerakan penumpang pesawat di 37 bandara InJourney Airports pada arus mudik atau periode 21-30 Maret 2025 (H-10 hingga H-1) secara kumulatif tercatat sekitar 4,7 juta penumpang.

1. 5 Bandara Tersibuk Selama Arus Mudik 2025

Adapun 5 bandara tersibuk pada arus mudik adalah Soekarno-Hatta Tangerang (1,56 juta penumpang), I Gusti Ngurah Rai Bali (554 ribu), Juanda Surabaya (416 ribu), Sultan Hasanuddin Makassar (295 ribu) dan Kualanamu Deli Serdang (228 ribu). 

Pada hari pertama Idul Fitri yakni 31 Maret 2025, jumlah penumpang di seluruh bandara InJourney Airports diperkirakan sebanyak 377 ribu penumpang. 

“Jumlah penumpang pada hari pertama dan hari kedua Idul Fitri sedikit melandai dibandingkan dengan pada arus mudik. Kami memperkirakan jumlah penumpang akan mulai meningkat pada Rabu, 2 April 2025, saat dimulainya arus balik,” ujar Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi, Selasa (1/4/2025). 

Sementara itu, pada arus mudik 21 - 30 Maret 2025, jumlah pergerakan pesawat di 37 bandara tercatat 35.103 penerbangan. 

2.  Arus Mudik di Bandara

Faik mengungkapkan, kolaborasi menjadi kunci kesuksesan pada arus mudik.

“Pelayanan dan operasional bandara berjalan baik pada arus mudik termasuk saat puncak arus mudik, berkat kolaborasi erat seluruh pihak mulai dari InJourney Airports sebagai operator bandara, maskapai penerbangan, ground handling, AirNav Indonesia, Otoritas Bandara, TNI dan Polri, serta didukung penuh Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN," ujarnya, Senin (31/3/2025). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/612/3192007//viral-CR34_large.jpg
Viral! Perempuan Ini Diduga Tinggal di Bandara Kuala Lumpur Selama 1 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190283//pemerintah-POoX_large.jpg
Kisah Ulama Kharismatik Kiai As’ad dan Pembangunan Bandara di Situbondo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186743//pesawat-WuyV_large.jpg
Penerbangan Airbus A320 Berpotensi Tertunda hingga 4 Desember, Jam Operasi Bandara Diperpanjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/455/3186260//bandara-pPEq_large.jpg
Ini Pemilik Bandara IMIP Morowali yang Kini Diawasi Bea Cukai hingga Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186284//purbaya-qdlg_large.jpg
Akui Tak Ada Petugas, Purbaya Siap Tugaskan Bea Cukai ke Bandara IMIP Morowali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186126//purbaya-zerU_large.jpg
Bandara Morowali Milik IMIP Disebut Ilegal, Ini Kata Purbaya hingga Wamenhub
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement