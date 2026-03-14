Wajah Baru Terminal 2 Soekarno-Hatta Usai Renovasi, Siap Layani Haji dan Umrah

JAKARTA — Renovasi Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta menghadirkan wajah baru yang lebih modern dan fungsional, sekaligus tetap mempertahankan nuansa nostalgia bagi banyak penumpang. Perubahan ini tidak hanya menyegarkan tampilan fisik, tetapi juga mempermudah alur penumpang, memperluas akses area komersial, dan menata operasional terminal khusus haji dan umrah.

Traveler influencer Wira Nurmansyah menilai suasana bandara saat ini menjadikannya lebih terang, terbuka, serta bersih.

“Buat saya pribadi, ini upgrade yang signifikan karena Terminal 2 terasa lebih relevan dengan kebutuhan penumpang, baik dari sisi estetika maupun kenyamanan,” sebutnya, Sabtu (14/3/2026).

Menurut salah satu penggemar dunia penerbangan (avgeek), Benedictus Nathaniel, perubahan paling terasa bukan pada tampilan fisik secara drastis, melainkan pada kebijakan akses dan tata kelola ruang.

“Kalau dulu, akses ke sisi dalam terminal itu tidak sebebas sekarang, karena ada dua lapis security checkpoint: satu di depan sebelum masuk ke check-in, satu lagi di belakang sebelum masuk ke *boarding gate,” ujarnya.

Kini, area komersial tidak lagi eksklusif hanya untuk penumpang. Pengantar dan pengunjung bisa menikmati tenant yang ada di dalam. Toko dan F&B mendapat potensi penjualan lebih luas, penumpang tidak merasa terlalu dibatasi, dan pengantar pun memiliki ruang untuk menunggu dengan nyaman.

Perubahan ini membuat Terminal 2 terasa “slightly better”, bukan revolusi besar, tetapi peningkatan yang relevan dan manusiawi.

Sementara itu, Terminal 2F kini dipusatkan sebagai terminal khusus haji dan umrah. Pengaturan ini membuat arus penumpang lebih tertata, terutama saat musim ramai. Kombinasi antara renovasi fisik dan penyesuaian fungsi membuat operasional lebih efisien.

“Otomatis, kebijakan dan layout baru ini menguntungkan semua pihak: penumpang tidak ribet, pengantar punya pilihan baru untuk jalan-jalan di terminal, dan yang berjualan juga terbantu penjualannya karena bisa melayani pengantar juga,” sebutnya.