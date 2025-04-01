Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Doa Erick Thohir untuk Prabowo di Hari Lebaran

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |07:37 WIB
Doa Erick Thohir untuk Prabowo di Hari Lebaran
Erick Thohir menyampaikan doa untuk Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan doa untuk Presiden Prabowo Subianto agar selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk memimpin Indonesia.

Hal itu disampaikan setelah bersilaturahmi dengan Kepala Negara dalam kegiatan gelar griya atau open house saat momentum Idul Fitri di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.

Adapun, acara open house Presiden Prabowo dibuka setelah melaksanakan salat Eid di Masjid Istiqlal pada pagi harinya.

“Alhamdulillah silaturahmi dan halal bihalal dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto di momen Idul Fitri tahun ini,” ujar Erick melalui akun Instagramnya dikutip, Selasa (1/4/2025).

“Saya mendoakan semoga Bapak Presiden selalu diberikan kesehatan dan keberkahan selama memimpin negara kita tercinta, Indonesia,” paparnya.

Erick berharap momen Idul Fitri membawa kedamaian di hati, kelapangan di jiwa, dan keberkahan hidup. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/43/3193296//erick_thohir_segera_mengevaluasi_pencapaian_atlet_indonesia_di_sea_games_2025_okezone-LrZ5_large.jpg
Respons Menpora Erick Thohir saat Ditanya Evaluasi SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/470/3193230//prabowo-otP7_large.jpg
Ini Fasilitas Hunian Sementara Warga Terdampak Bencana di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/470/3193193//prabowo-YrEf_large.jpg
Rumah Sementara Siap Huni di Aceh Tamiang, Dibangun Nonstop 6 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192527//john_herdman_segera_diumumkan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-oAVe_large.jpg
Ketum PSSI Erick Thohir yang Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia, Resmi John Herdman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191679//erick_thohir-jAsE_large.jpg
Indonesia Lampaui Target Emas di Thailand, Menpora Langsung Geber Evaluasi Menuju Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/43/3191460//kemenpora_ri_menjalin_kerja_sama_dengan_kemenpar_ri_untuk_memperkuat_sport_tourism_pada_2026-ZiYt_large.jpg
Kemenpora Jalin Kerja Sama dengan Kemenpar untuk Perkuat Sport Tourism pada 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement