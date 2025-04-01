Doa Erick Thohir untuk Prabowo di Hari Lebaran

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan doa untuk Presiden Prabowo Subianto agar selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk memimpin Indonesia.

Hal itu disampaikan setelah bersilaturahmi dengan Kepala Negara dalam kegiatan gelar griya atau open house saat momentum Idul Fitri di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.

Adapun, acara open house Presiden Prabowo dibuka setelah melaksanakan salat Eid di Masjid Istiqlal pada pagi harinya.

“Alhamdulillah silaturahmi dan halal bihalal dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto di momen Idul Fitri tahun ini,” ujar Erick melalui akun Instagramnya dikutip, Selasa (1/4/2025).

“Saya mendoakan semoga Bapak Presiden selalu diberikan kesehatan dan keberkahan selama memimpin negara kita tercinta, Indonesia,” paparnya.

Erick berharap momen Idul Fitri membawa kedamaian di hati, kelapangan di jiwa, dan keberkahan hidup.