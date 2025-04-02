Arus Balik Lebaran 2025, Tol Japek II Selatan Dibuka Fungsional Mulai Hari Ini

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) mengoperasikan jalur fungsional segmen Sadang-Bojongmangu Tol Jakarta-Cikampek II Selatan. Pembukaan jalur fungsional ini untuk mendukung arus balik Lebaran 2025.

1. Jalan Tol Fungsional

Rencananya kebijakan mengoperasikan jalur fungsional segmen Sadang-Bojongmangu Tol Jakarta-Cikampek II Selatan berlaku hari ini.

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan, langkah itu bertujuan memfasilitasi perjalanan pengguna jalan dari arah Selatan (Bandung) menuju wilayah Jabotabek, khususnya bagi pemudik dari Jalan Tol Cileunyi - Purwakarta - Padalarang (Cipularang) yang menuju Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta.

“Jalur ini diperuntukkan bagi kendaraan golongan satu, non-bus, dan non-truk," ujar Lisye, Rabu (2/4/2025).

2. Prediksi Arus Balik Lebaran 2025

Jasa Marga memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada 6 April 2025. Untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas, jalur fungsional sepanjang 31,25 kilometer (km) ini akan dioperasikan mulai hari ini dari pukul 07.00 WIB sampai 17.00 WIB sesuai diskresi kepolisian.