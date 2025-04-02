Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Hayao Miyazaki, Animator Jepang Pendiri Ghibli yang Kecam Animasi AI

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |12:44 WIB
Segini Harta Kekayaan Hayao Miyazaki, Animator Jepang Pendiri Ghibli yang Kecam Animasi AI
Segini Harta Kekayaan Hayao Miyazaki, Animator Jepang Pendiri Ghibli yang Kecam Animasi AI. (Foto: okezone.com/X)
A
A
A

JAKARTA - Hayao Miyazaki dan Studio Ghibli sedang menjadi sorotan dunia. Miyazaki bahkan mengkritik penggunaan AI dalam pembuatan film animasi. 

Menurutnya AI tidak bisa menangkap emosi dan nuansa yang dihasilkan oleh sentuhan manusia dalam animasi. Bahkan dikhawatirkan penggunaan AI dapat menghilangkan nilai seni dan kreativitas dalam animasi.

Karya Hayao Miyazaki bahkan telah banyak juga yang mendunia. Diperkirakan kekayaan bersih sang maestro animasi mencapai USD50 juta atau setara dengan Rp836 miliar. 

Karya Hayao Miyazaki

Sebagai salah satu sutradara animasi paling berpengaruh di dunia, Hayao Miyazaki telah menghasilkan sejumlah film yang tak hanya sukses secara artistik tetapi juga secara finansial. Film-film seperti Spirited Away, Princess Mononoke, dan Howl’s Moving Castle tidak hanya meraih penghargaan bergengsi tetapi juga mencapai pendapatan besar di box office. 

Namun, sumber pendapatan Miyazaki tidak berhenti di situ. Kejeniusan bisnis di balik Studio Ghibli telah membuat namanya terus bersinar dan kekayaannya terus bertambah.

Sumber Kekayaan Miyazaki

Miyazaki membangun kekayaannya dari berbagai lini bisnis yang terhubung dengan Studio Ghibli. Film-filmnya sukses besar di box office global, dengan Spirited Away mencetak rekor lebih dari 275 juta dolar. Selain itu, penjualan DVD, merchandise resmi, dan hak streaming menjadi aliran pendapatan yang tak kalah besar.

Daya Tarik Global Studio Ghibli

Studio Ghibli bukan sekadar rumah produksi, tetapi juga merek global yang memiliki fanbase setia di seluruh dunia. Film-filmnya terus dirilis ulang dalam format digital dan fisik, sementara berbagai produk mulai dari boneka hingga pakaian berlisensi tetap diminati oleh penggemar.

Hak Streaming dan Royalti

Dalam era digital, platform streaming turut memberikan pemasukan signifikan. Hak distribusi internasional untuk film-film Studio Ghibli bernilai jutaan dolar, yang tentunya berkontribusi pada kekayaan Miyazaki.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/65/3127766//hayao_mizaki-j4ET_large.jpg
Mengenal Hayao Miyazaki, Sosok Pendiri Ghibli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/56/3127764//studio_ghibli-O4P6_large.jpg
Tren Gambar Studio Ghibli Jadi Kontroversi hingga Komentar Pendiri soal AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/56/3127628//tren_animasi_studio_ghibli-biR6_large.jpeg
Viral Tren Studio Ghibli, Pengguna ChatGPT Bertambah 1 Juta dalam 1 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126929//studio_ghibli-Ktou_large.JPG
Tren Foto ala Studio Ghibli Dilarang? Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/57/3126785//salah_satu_foto_meme_yang_diubah_menjadi_gambar_gaya_animasi_ghibli_dengan_gpt_4o-MHPJ_large.jpeg
Tren Viral Ubah Foto Biasa Jadi Gambar Khas Studio Ghibli dengan ChatGPT, Berikut Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/612/3126710//animasi_pakai_ai-2fJE_large.png
Viral Tren Foto ala Studio Ghibli Versi AI, Tuai Pro Kontra Netizen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement